Nasdaq продовжує корекцію на тлі невизначеності щодо торговельної політики США

Акції Волл-стріт знизилися в четвер, а індекс Nasdaq продовжує корекцію, що триває з грудня, на тлі побоювань ринку щодо невизначеності навколо торговельної політики США.

Президент Дональд Трамп оголосив у четвер, що товари з Канади і Мексики, які підпадають під дію торговельної угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA), будуть звільнені на місяць від 25% мит, введених цього тижня. Це рішення було прийнято на наступний день після того, як Трамп звільнив від мит автомобільну продукцію.

Раніше Трамп згадував лише про виняток для Мексики, але пізніше підписав поправку до свого указу, яка тепер поширюється і на Канаду.

«На жаль, туман плутанини стає все густішим», - сказав Марк Малек, головний інвестиційний директор SiebertNXT в Нью-Йорку.

«Ми отримуємо багато різної суперечливої інформації: мита діють, мита не діють, деякі мита не діють і так далі».

Індекс S&P 500 втратив 103,98 пункти, або 1,78%, до 5 738,65 пунктів, в той час як Nasdaq Composite втратив 483,97 пункти, або 2,61%, до 18 068,76 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 430,93 пункти, або на 1,00%, до 42 575,66.

«Невизначеність, спричинена швидкою зміною політичних заяв, може завдати шкоди інвестиціям та зашкодити економіці, - сказав Білл Стерлінг, глобальний стратег GW&K Investment Management.

«Інша річ, яка турбує інвесторів, - це розмір мит. Це набагато більше, ніж у 2018 році, і може призвести до зростання інфляції».

Автовиробники General Motors та Ford зазнали пдіння. Tesla впала, оскільки брокерська компанія Baird назвала автовиробника електромобілів «свііжим ведмежим продуктом».

Marvell впав після того, як результати виробника мікросхем не вразили інвесторів. Інші виробники напівпровідників, в тому числі Broadcom і Nvidia, також знизили свої котирування, потягнувши за собою ширший індекс чіпів вниз.

Акції Kroger зросли після прогнозу річного обсягу продажів, який значно перевищив очікування.

«З постійним шквалом геополітичних новин - мита то вводяться, то знову скасовуються - довіра трохи підривається, і не дивно, що настрої не дуже хороші», - сказав Джек Янасевич, портфельний менеджер в Natixis Investment Managers Solutions в Бостоні.

«Ми також починаємо бачити, що економічні дані сповільнюються на периферії. Якщо скласти всі ці речі разом, то не дивно, що ви починаєте бачити, як фішки з'їжджають зі столу».

Дані показують, що минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впала більше, ніж очікувалося. Інвестори будуть стежити за більш повними даними по заробітній платі, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Трейдери прогнозують, що Федеральна резервна система вперше в цьому році знизить вартість запозичень на 25 базисних пунктів в червні, згідно з даними, зібраними LSEG.

Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер заявив, що в економіці, яка зараз знаходиться в хорошій формі, але демонструє ознаки стресу в споживчому секторі і ризики для інфляційних перспектив, можуть назрівати проблеми.