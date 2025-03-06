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У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро
15:48 06.03.2025 |
Національний банк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти.
"Сказати, що питання пере прив'язки знаходиться на виході - ні", - додав він.
Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що зараз частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті - 30%, на готівковому ринку - 22-23%.
"Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою. Особливо ми повинні враховувати, що це питання може набирати більшої актуальності в контексті нашої європейської інтеграції", - сказав Гелетій.
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