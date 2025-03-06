НБУ з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за 3-міс. депосертифікатами та кредитами овернайт на 1 в.п.

Національний банк України (НБУ) для розвороту інфляційного тренду та посилення привабливості заощаджень у гривні вносить зміни до параметрів операційного дизайну відсоткової політики та з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за тримісячними депосертифікатами та кредитами рефінансування овернайт на 1 відсотковий пункт (в.п.).

"Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів", - зазначив НБУ у пресрелізі у четвер.

Після підвищення з 7 березня облікової ставки з 14,5% до 15,5% підвищено ставки за депозитними сертифікатами овернайт - до 15,5%, тримісячними депозитними сертифікатами - до 18% і кредитами рефінансування овернайт - до 18,5%.

З урахуванням рішення НБУ, з 4 квітня ставка за тримісячними депозитними сертифікатами буде збільшена до 19% і кредитами рефінансування овернайт - до 19,5%.

Окрім того, зазначає Нацбанк, розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.