Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за 3-міс. депосертифікатами та кредитами овернайт на 1 в.п.
14:34 06.03.2025 |
Національний банк України (НБУ) для розвороту інфляційного тренду та посилення привабливості заощаджень у гривні вносить зміни до параметрів операційного дизайну відсоткової політики та з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за тримісячними депосертифікатами та кредитами рефінансування овернайт на 1 відсотковий пункт (в.п.).
"Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів", - зазначив НБУ у пресрелізі у четвер.
Після підвищення з 7 березня облікової ставки з 14,5% до 15,5% підвищено ставки за депозитними сертифікатами овернайт - до 15,5%, тримісячними депозитними сертифікатами - до 18% і кредитами рефінансування овернайт - до 18,5%.
З урахуванням рішення НБУ, з 4 квітня ставка за тримісячними депозитними сертифікатами буде збільшена до 19% і кредитами рефінансування овернайт - до 19,5%.
Окрім того, зазначає Нацбанк, розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців за рахунок підвищення мультиплікатора з 3 до 3,5.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|США руйнують світовий порядок – Залужний
|ЗМІ: Туреччина підтвердила готовність спрямувати війська в Україну «в разі потреби»
|Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо
|Канада готова відправити в Україну своїх миротворців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|НБУ задоволений діями Мінфіну на ринку ОВДП і очікує подальшої підтримки монетарної трансмісії
|У НБУ назвали умови для зміни головної валюти з долара на євро
|НБУ наразі не планує змінювати структуру міжнародних резервів з часткою доларів США 82,8%
|НБУ з 4 квітня збільшує спред між обліковою ставкою та ставками за 3-міс. депосертифікатами та кредитами овернайт на 1 в.п.
|Нацбанк України очікувано підвищив облікову ставку з 14,5% до 15,5%
|Фондові ринки Європи не демонструють єдиної динаміки в четвер
Бізнес
|Суд відхилив вимогу Маска заборонити OpenAI стати комерційною організацією
|Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії на виробництво чипів
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення