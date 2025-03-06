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Фондові ринки Європи не демонструють єдиної динаміки в четвер

12:54 06.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано, інвестори вивчають звітність компаній, нові заяви США щодо митних тарифів, а також чекають на рішення Європейського центрального банку (ЄЦБ) щодо процентних ставок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:30 EET опустився на 0,23%, до 554,82 пункту.

Німецький DAX додав 0,59%, італійський FTSE MIB - 0,4%. Британський FTSE 100 знизився на 0,8%, французький CAC 40 - на 0,17%, іспанський IBEX 35 - на 0,34%.

Пізніше в четвер завершиться засідання ЄЦБ. Експерти вважають, що регулятор знову знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів, але вже наближається до завершення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики.

Темпи інфляції в єврозоні в лютому скоротилися вперше за п'ять місяців - до 2,4% у річному вираженні з січневих 2,5%, свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу. Базова інфляція, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, також сповільнилася - до 2,6% з 2,7%.

ЄЦБ очікує, що інфляція послаблюватиметься протягом 2025 року, і середній показник за цей рік становитиме трохи більше 2%.

Тим часом перспектива торгової війни зі США затьмарює прогнози зростання економіки єврозони.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про місячне відтермінування митних тарифів на імпорт з Мексики та Канади для автовиробників, що породило надії на можливість деякого пом'якшення ситуації в міжнародній торгівлі.

Акції європейських автовиробників підвищуються в ціні, зокрема Mercedes-Benz Group - на 4,5%, Volkswagen - на 3,1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,8%, Stellantis - на 2,3%, Renault - на 0,9%, «префи» Porsche - на 1,3%.

Певну підтримку європейським ринкам також надають очікування суттєвого збільшення оборонних витрат у ЄС. Європейські лідери зустрінуться в Брюсселі для обговорення стратегій зміцнення оборони в регіоні та заходів з підтримки України.

Раніше цього тижня лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах у Німеччині, заявив, що Німеччина внесе поправки до конституції, щоб звільнити видатки на оборону і безпеку від бюджетних обмежень. Він також повідомив про плани щодо створення інфраструктурного фонду обсягом 500 млрд євро.

Котирування паперів представників європейського ВПК переважно зростають у четвер, зокрема французької Thales - на 4,7%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation - на 4,3%, італійської Leonardo - на 2,5%, шведської Saab AB - на 1,3%. Акції німецької Rheinmetall дешевшають на 1,4%.

За зниженням у складі Stoxx 600 лідирують швейцарська Comet Holding (-12,4%), французька La Francaise des Jeux (-9,4%), британська Melrose Industries (-8,9%), швейцарська Galderma Group (-5,6%), швейцарська SGS (-4,1%).

Найбільше зростання в індексі демонструють котирування акцій німецької поштово-логістичної компанії Deutsche Post AG (DHL Group), що додають 11,1%. DHL збільшила чистий прибуток і виручку в четвертому кварталі, анонсувала план оптимізації витрат, що передбачає скорочення 8 тис. робочих місць, а також оголосила про розширення програми зворотного викупу акцій з 2 млрд євро до 6 млрд євро.

Значно підвищується ринкова вартість німецької Siemens Energy і британської Admiral Group - на 6,9%.

Котирування Lufthansa піднімаються на 6,8%. Авіаперевізник скоротив чистий прибуток у 2024 році, але його виручка зросла до рекордних значень.

Ринкова вартість Merck KGaA збільшується на 3,3%. Німецька фармацевтична компанія відзвітувала про збільшення EBITDA на 3,3%, виручки - на 0,8% у 2024 році, а також очікує на зростання цих показників поточного року.

Капіталізація Air France - KLM піднімається на 19,6%. Авіакомпанія знизила чистий збиток у четвер у четвертому кварталі, а її виручка перевершила прогнози.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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