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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2971 грн/$1
12:37 06.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 березня 2025 року.
|Показник
|05.03.2025
|06.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3905
|41.2971
|0.505
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 березня- 41,3680 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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