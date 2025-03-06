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Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру

12:18 06.03.2025 |

Фінанси, Економіка

 

З грудня 2024 року до березня 2025 року - з моменту останнього оновлення Єдиного реєстру боржників - українці накопичили понад 164 000 нових боргів. Про це пише Опендатабот.

Наразі у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 9 млн боргів, що на 1,9% або 164 304 провадження більше, ніж тоді, коли реєстр припинив працювати через наймасштабнішу хакерську атаку.

Найбільш помітно зросли борги за спецконфіскацію, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення.

Зокрема, боргів у вигляді стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ (спецконфіскацій) побільшало на 14%, оплатних вилучень предметів, що стали або знаряддям правопорушення, - на 7%, а стягнень майна за виконавчим документом - на 9%.

Загалом найчастіше українці потрапляють до реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР - 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості.

Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення - понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету - 18% або 1,6 млн. Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.

Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру

 

Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області - 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості, Києві - 633 286 боргів (7%) і Харківській області - 620 211 проваджень (7%).

Значні борги також мають українці в Одеській (525 210) і Донецькій (521 062) областях.

Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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