Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру
З грудня 2024 року до березня 2025 року - з моменту останнього оновлення Єдиного реєстру боржників - українці накопичили понад 164 000 нових боргів. Про це пише Опендатабот.
Наразі у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 9 млн боргів, що на 1,9% або 164 304 провадження більше, ніж тоді, коли реєстр припинив працювати через наймасштабнішу хакерську атаку.
Найбільш помітно зросли борги за спецконфіскацію, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення.
Зокрема, боргів у вигляді стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ (спецконфіскацій) побільшало на 14%, оплатних вилучень предметів, що стали або знаряддям правопорушення, - на 7%, а стягнень майна за виконавчим документом - на 9%.
Загалом найчастіше українці потрапляють до реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР - 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості.
Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення - понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету - 18% або 1,6 млн. Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.
Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області - 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості, Києві - 633 286 боргів (7%) і Харківській області - 620 211 проваджень (7%).
Значні борги також мають українці в Одеській (525 210) і Донецькій (521 062) областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо
ТОП-НОВИНИ
|Канада готова відправити в Україну своїх миротворців
|Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню
|Eutelsat треба кілька місяців і гроші, щоб замінити Starlink в Україні
|Макрон анонсував зустріч у Парижі начальників штабів з країн «коаліції рішучих» щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2971 грн/$1
|Українці за три місяці накопичили 164 000 боргів: за що найчастіше потрапляють до реєстру
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.03.25
|Ціни на золото зростають, оскільки долар опустився до 4-місячного мінімуму на сподіваннях на послаблення мит Трампа
|Євро досяг 4-місячного максимуму. Долар ослаб на німецьких витратах і відстрочці тарифів
|Акції в Азії підскочили, коли Трамп відклав мита на авто. Акції Гонконгу зросли на китайському стимулюванні
Бізнес
|Ноутбуки з чипами Intel Panther Lake можуть з'явитися тільки в 2026 році
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері