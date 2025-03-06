Євро досяг 4-місячного максимуму. Долар ослаб на німецьких витратах і відстрочці тарифів

У четвер євро досяг чотиримісячних максимумів по відношенню до долара США після різкого зростання прибутковості європейських облігацій, пов'язаного із запропонованим Німеччиною створенням інфраструктурного фонду в розмірі 500 мільярдів євро (539,85 мільярда доларів США) і переглядом лімітів на запозичення.

Долар впав майже до чотиримісячного мінімуму по відношенню до кошика основних валют-аналогів, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа надала місячну відстрочку на введення мит на імпорт автомобілів в Канаду і Мексику, в черговий раз показавши, наскільки швидко може змінитися торговий ландшафт.

Чутливі до ризиків стерлінг та австралійський долар виграли від цього, а британська валюта досягла чотиримісячного піку. Австралієць досяг тижневого максимуму, додатково підтриманий стійким економічним зростанням у країні та обіцянками додаткового стимулювання з боку головного торговельного партнера Китаю. Юань, що торгується в офшорах, наблизився до дев'ятиденного максимуму середи.

«Рухи на європейських ринках були чудовими ... оскільки уряд Німеччини, після тривалого очікування, використовує свій достатній баланс», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Торговельна політика США залишається найбільшою невизначеністю для ринків», але звільнення від автомобільних мит "підтримало надії на те, що в Білому домі переважають раціональні голови, і що навіть якщо торговельні відносини не покращаться, вони, принаймні, не погіршаться", - сказав Родда.

Прибутковість німецьких облігацій зросла, оскільки інвестори засвоїли додаткові запозичення, які, як очікується, підтримають реструктуризацію боргу. 30-річна прибутковість підскочила на цілих 25 базисних пунктів в один момент.

Вранці в Азії курс євро не змінився і склав $1,0792 після того, як раніше досяг $1,0803 вперше з 8 листопада.

Цього тижня спільна валюта зросла майже на 4%, що є найкращим тижнем з березня 2020 року, хоча політичне рішення Європейського центрального банку, яке буде прийнято сьогодні, буде піддаватися ретельному аналізу. Широко очікується зниження ставки на чверть пункту, але основна увага буде зосереджена на масштабах і темпах пом'якшення після цього.

Фунт стерлінгів піднявся до $1,2906 - рівня, який востаннє спостерігався 11 листопада.

Індекс долара США майже не змінився і склав 104,31 після того, як вночі вперше з 8 листопада знизився до 104,25.

Однак долар виріс на 0,2% по відношенню до єни, яка є безпечним притулком, до 149,17 єни.

На офшорних торгах він виріс на 0,1% до 7,2438 юаня, але після падіння на 0,9% за попередні дві сесії.

Австралійський долар виріс на 0,1% до $0,6345, що є найвищим показником з 26 лютого.

У середу Пекін розпочав тижневу щорічну парламентську сесію Всекитайських зборів народних представників, сигналізуючи про активізацію зусиль зі стимулювання споживання, щоб допомогти захистити економічне зростання в умовах посилення торговельної напруженості зі Сполученими Штатами.

У той же час, Білий дім відмовився від деяких митних заяв Трампа в середу, звільнивши автовиробників від 25% мит в Канаді і Мексиці на один місяць, за умови, що вони будуть дотримуватися умов існуючої угоди про вільну торгівлю.

Американська валюта подешевшала на 0,1% до 1,4327 канадських доларів, найнижчого рівня з 27 лютого, і приблизно на стільки ж впала до 20,3933 мексиканських песо.