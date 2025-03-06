Акції в Азії підскочили, коли Трамп відклав мита на авто. Акції Гонконгу зросли на китайському стимулюванні

Більшість азіатських акцій підскочили в четвер на чолі зі стрибком акцій Гонконгу, оскільки відтермінування президентом Дональдом Трампом 25% автомобільних мит на Мексику і Канаду послабило побоювання безпосередньої торговельної війни, а оптимізму додали нові стимулюючі заходи Китаю.

Основні американські фондові індекси підскочили в середу в очікуванні того, що адміністрація США може бути відкритою для переговорів щодо мит.

У вівторок президент Трамп посилив торговельну напруженість, запровадивши 25% мита на канадські та мексиканські товари, а також збільшив мита на китайські товари до 20%.

У своїй промові в Конгресі в середу Трамп підтвердив плани щодо взаємних мит, які мають набути чинності 2 квітня. Цей крок може призвести до подальшої ескалації торговельної напруженості.

Однак у середу Білий дім оголосив про одномісячне звільнення від нещодавно запроваджених 25% мит на імпорт автомобілів з Мексики та Канади, що принесло тимчасове полегшення для світових ринків.

У Білому домі заявили, що Трамп готовий розглянути додаткові звільнення від мит після того, як вони набули чинності у вівторок.

Звіт Bloomberg показав, що Трамп планує звільнити певні сільськогосподарські продукти від мит, накладених на Канаду і Мексику.

Японський Nikkei 225 підскочив на 1,1% в четвер, а TOPIX виріс на 1,2%.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі піднявся на 1,4%, а філіппінський PSEi Composite - на 1,2%.

Сінгапурський Straits Times Index зріс на 0,6%, а південнокорейський KOSPI - на 0,9%.

Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 виріс на 0,1%.

Всупереч регіональному тренду, австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,6%.

У середу на засіданні Всекитайських зборів народних представників Китай оголосив про нові заходи фіскального стимулювання для пожвавлення економіки, що сповільнюється, встановивши цільовий показник зростання ВВП на 2025 рік на рівні близько 5%.

Прем'єр-міністр Лі Цянь наголосив на збільшенні внутрішнього споживання та технологічних інноваціях, зокрема у сфері штучного інтелекту (ШІ). Уряд планує збільшити коефіцієнт бюджетного дефіциту до 4% для фінансування програм споживчих товарів і підтримки технологічного сектору.

NPC підкреслив важливість ШІ, згадавши такі стартапи, як DeepSeek, відомі своїми економічно ефективними та високопродуктивними моделями ШІ. Це визнання зміцнило довіру інвесторів до технологічного сектору.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 2,3%, а індекс Hang Seng TECH - на 3,2%.

Серед технологічних гігантів, акції яких котируються на Гонконгській біржі, акції Alibaba (HK:9988) зросли на 6,2%, а акції Tencent (HK:0700) - на 4,7%.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,8%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,9%.

Незважаючи на триваючу торговельну напруженість між США і Китаєм, включаючи нещодавні тарифи і санкції, прихильність Китаю до ШІ і технологічних інновацій пожвавила його фондові ринки.