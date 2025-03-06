Торги на Волл-стріт закрилися з підвищенням, оскільки ринки очікують послаблення торговельної напруженості

Основні індекси Волл-стріт завершили торги в середу зростанням, оскільки інвестори вітали ймовірне послаблення торгової напруженості між США та основними торговими партнерами.

Акції стали позитивними після повідомлення про те, що президент Дональд Трамп розглядає можливість відтермінування на один місяць ввізних мит на автомобілі з Канади і Мексики. Акції продовжили зростання після того, як Білий дім підтвердив, що Трамп погодився відтермінувати мита на деякі транспортні засоби.

Раніше Волл-стріт втратив позиції через змішані економічні дані, а також через занепокоєння інвесторів щодо торговельної війни.

«Ми перебуваємо на митних американських гірках, - сказав Васіф Латіф, головний інвестиційний директор Sarmaya Partners в Нью-Джерсі. «Економічні дані, ФРС і все інше, схоже, поки що відійшли на другий план. Це просто нагадування про те, як ця політика впливає в довгостроковій перспективі, і як ринки реагують на неї».

Акції сировинного, промислового, споживчого та комунікаційного секторів були основними драйверами зростання серед 11 секторів, що входять до індексу S&P 500. Енергетика та комунальні послуги зазнали найбільших втрат.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 485,60 пунктів, або на 1,14%, до 43 006,59, S&P 500 - на 64,48 пунктів, або на 1,12%, до 5 842,63, а Nasdaq Composite - на 267,57 пунктів, або на 1,46%, до 18 552,73.

На початку сесії звіт ISM показав неочікуване зростання в секторі послуг у лютому. Однак ознаки підвищення цін на виробничі ресурси стримали оптимізм.

Окремо, дані ADP показали, що заробітна плата в приватному секторі зросла в лютому найповільнішими темпами за останні сім місяців. Тепер інвестори очікують на п'ятничний звіт по заробітній платі, який буде опублікований в п'ятницю.

Ризиковані акції розпродавалися протягом останніх кількох тижнів, оскільки інвестори побоювалися, що торговельна політика Трампа посилить інфляційний тиск, сповільнить економіку і з'їсть корпоративні прибутки. Численні звіти свідчать про охолодження економіки.

«Довгостроковий тренд, в якому ми перебували, а саме ралі від мінімумів пандемії, практично вичерпав себе, а на додачу до цього з'явився Трамп, чия політика - чи то мита, депортації або продовження зниження податків у 2017 році - завдасть шкоди економіці або спричинить інфляцію», - сказав Білл Стразулло, головний ринковий стратег Bell Curve Trading в Бостоні.

Акції автовиробників зросли: Ford подорожчав на 5,8%, а General Motors - на 7,2%. Tesla подорожчала на 2,6%.

Виробник мікросхем Intel впав на 2,4% після того, як у вівторок Трамп заявив, що законодавці повинні позбутися закону, що пропонує субсидії напівпровідниковій промисловості.

Акції CrowdStrike впали на 6,3% після того, як фірма, що займається кібербезпекою, спрогнозувала виручку в першому кварталі трохи нижче оцінок.

Акції Huntington Ingalls підскочили на 12,3% після того, як Трамп заявив, що його адміністрація створить офіс суднобудування в Білому домі і запропонує податкові пільги.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,99 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 93 нових максимуми та 146 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми і 8 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 42 нових максимуми і 163 нових мінімуми.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав 15,50 мільярдів акцій, порівняно з 20-денним ковзним середнім показником у 15,97 мільярдів акцій.