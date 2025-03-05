Долар США дешевшає до основних валют у середу

Курс долара США помірно знижується проти фунта стерлінгів і єни та більш суттєво - проти євро.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,71%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,35%.

Трейдери оцінюють статдані, плани європейських політиків і нові заяви про зовнішньоторговельну політику США.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив у вівторок в інтерв'ю Fox Business, що президент Дональд Трамп може найближчим часом оголосити про досягнення угоди щодо митних тарифів із Мексикою та Канадою. "Я думаю, він щось із ними вирішить", - сказав він.

Напередодні США запровадили мита в 25% на імпорт товарів з Мексики і Канади, а також підвищили до 20% мита на імпортовані в Штати китайські товари. Китай ввів відповідні заходи.

Пізніше в середу Інститут управління поставками (ISM) оприлюднить індекс ділової активності в секторі послуг, а в п'ятницю буде опубліковано звіт про стан ринку праці США за лютий.

Остаточні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в середу, вказали на продовження зростання економічної активності в єврозоні.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні в лютому становив 50,2 пункту. Значення індикатора збіглося із січневим, попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом економістів, який наводить Trading Economics.

Остаточний PMI сектора послуг єврозони минулого місяця знизився до 50,6 пункту з 51,3 пункту в січні. Консенсус-прогноз не передбачав зміни індексу порівняно з попередньою оцінкою 50,7 пункту.

Раніше повідомлялося, що PMI виробничого сектору єврозони становив у лютому 47,6 пункту проти 46,6 у січні та попередньої оцінки 47,3.

Зростання зведених PMI минулого місяця було відзначено в Іспанії та Італії. У Німеччині та Франції показник знизився.

Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності, вище - про посилення.

Євро за даними на 14:36 EET коштує $1,0706, що на 0,74% вище рівня закриття торгів у вівторок.

"Курс євро до долара зріс після того, як європейські лідери оголосили про плани щодо збільшення витрат на оборону та інфраструктуру, - зазначає аналітик ING Кріс Тернер. - Це сталося одночасно з тим, як президент Трамп визнав, що тарифи викликають «деяке занепокоєння» в економіці США»".

Подальші перспективи зростання пари євро/долар залежатимуть від того, чи продовжиться ослаблення даних щодо економічної активності в Штатах, вважає експерт.

Німеччина планує збільшити витрати на оборону та інфраструктуру, пише Trading Economics. Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах, повідомив у вівторок увечері, що основні центристські партії країни домовилися про створення інфраструктурного фонду обсягом 500 млрд євро для інвестицій у транспорт, енергосистеми та житло. Він також заявив, що Німеччина внесе поправки до своєї конституції, щоб звільнити витрати на оборону і безпеку від бюджетних обмежень.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2838, з підвищенням на 0,33%.

Розрахований S&P Global зведений PMI Великої Британії в лютому знизився до 50,5 пункту з 50,6 у січні. Остаточне значення індексу збіглося з попереднім і прогнозом аналітиків.

Остаточний PMI сектору послуг Великої Британії становив 51 пункт, що вище за січневе значення 50,8 пункту, але нижче за попередню оцінку 51,1 пункту.

Курс долара щодо єни знижується на 0,29% і становить 149,38.

Банк Японії продовжує шукати можливості для подальшого підвищення відсоткових ставок, але не планує поспішати з таким кроком, оскільки базова інфляція ще не досягла цільового рівня в 2%, заявив заступник голови регулятора Сінічі Учіда.

"Базова інфляція залишається нижче 2%, - заявив Учіда на заході в префектурі Сідзуока. - Посилення грошово-кредитної політики в такій ситуації призвело б до зниження економічної активності і не сприяло б зростанню заробітної плати».

Наступне засідання Банку Японії відбудеться 18-19 березня. Аналітики загалом вважають, що за підсумками засідання ключову процентну ставку буде збережено на колишньому рівні в 0,5%.