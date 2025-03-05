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Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%
13:54 05.03.2025 |
Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) після новин про примирення між президентами України та США та ймовірність швидких мирних переговорів у середу підскочили після падіння на початку тижня: індекс WIG-Ukraine на 13:15 за Києвом піднявся на 12,96% - до 579,38 пунктів.
Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 19,78% і 23,58%, KSG-Agro - на 11,94%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 7,99%.
Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, виросли в ціні на 15,67%.
Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у середу виріс на 3,63%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 6,93%.
На ринку єврооблігацій України примирення між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвело до зростання котирувань на 2-6%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 - по 56,02%.
ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% - до 77,95% від умовної вартості.
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