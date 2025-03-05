Фондові ринки Європи зростають у середу після різкого зниження напередодні

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються в середу, відновлюючи втрати під час торгів вівторка.

Трейдери оцінюють європейські статдані та нові заяви про зовнішньоторговельну політику Сполучених Штатів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:01 EET піднявся на 1,68%, до 560,31 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,8%, німецький DAX - 3,71%, французький CAC 40 - 2,4%, італійський FTSE MIB - 2,41%, іспанський IBEX 35 - 2,31%.

Президент США Дональд Трамп може найближчим часом оголосити про досягнення угоди з Мексикою і Канадою щодо мита, заявив міністр торгівлі Говард Латник у вівторок.

"Я думаю, він щось із ними вирішить", - сказав він.

"Це не буде паузою (у введенні мит - ІФ-У)", - додав міністр.

За його словами, про компроміс може бути оголошено вже в середу.

Напередодні США запровадили мита в 25% на імпорт товарів із Мексики та Канади, а також підвищили до 20% мита на імпортовані до Сполучених Штатів китайські товари.

Тим часом Німеччина планує збільшити витрати на оборону та інфраструктуру. Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах, повідомив у вівторок увечері, що основні центристські партії країни домовилися про створення інфраструктурного фонду обсягом 500 млрд євро для інвестицій у транспорт, енергосистеми та житло. Він також заявив, що Німеччина внесе поправки до своєї конституції, щоб звільнити витрати на оборону і безпеку від бюджетних обмежень, пише Trading Economics.

Остаточні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в середу, вказали на продовження зростання економічної активності в єврозоні.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні в лютому становив 50,2 пункту. Значення індикатора збіглося із січневим, попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом економістів, який наводить Trading Economics.

Остаточний PMI сфери послуг єврозони минулого місяця знизився до 50,6 пункту з 51,3 пункту в січні. Консенсус-прогноз не передбачав зміни індексу порівняно з попередньою оцінкою 50,7 пункту.

Раніше цього тижня повідомлялося, що PMI виробничого сектору єврозони становив у лютому 47,6 пункту проти 46,6 у січні та попередньої оцінки 47,3.

Зростання зведених PMI минулого місяця було відзначено в Іспанії та Італії. У Німеччині та Франції показник знизився.

Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності, вище - про посилення.

Зростання ВВП Італії в жовтні-грудні минулого року становило 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями та 0,6% порівняно з четвертим кварталом 2023 року, повідомило Національне статистичне агентство Istat, яке надало остаточні дані.

Попередня оцінка відомства передбачала, що квартальне зростання італійської економіки у звітному періоді було нульовим, а річне - на рівні 0,5%. Консенсус-прогнозу аналітиків не передбачав зміни попередніх оцінок.

Промвиробництво у Франції в січні скоротилося на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і на 1,3% порівняно із січнем попереднього року, повідомило Національне статистичне управління Insee. Аналітики очікували місячного зростання показника на 0,3%.

Найбільше зниження у складі Stoxx 600 демонструють котирування британської інфраструктурної компанії Balfour Beatty (-6,1%), німецького холдингу Vonovia (-5,2%), швейцарського виробника шоколаду Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (-5,2%).

У зростанні лідирують німецькі компанії: будівельна Hochtief (+17,6%), що займається IT-системами Bechtle (+16,9%), хімічна Lanxess (+16,1%), виробник вантажівок Kion Group (+15,6%).

Капіталізація німецького хімічного і фармацевтичного концерну Bayer AG підвищується на 7,1%, незважаючи на те, що компанія відзвітувала про скорочення виторгу і зафіксувала чистий збиток у четвертому кварталі.

Котирування паперів представників європейського ВПК зростають, зокрема німецького концерну Renk - на 7,4%, французької Thales - на 5,5%, шведської Saab AB - на 4,6%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation і німецької Rheinmetall - на 3,5%, італійської Leonardo - на 3,1%.

Капіталізація найбільших нафтовидобувних компаній Європи також збільшується: BP Plc - на 1,8%, TotalEnergies - на 1,5%, Equinor - на 0,5%, Shell - на 0,6%.

Підвищуються в ціні й акції автовиробників, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 6,2%, Stellantis - на 5,9%, Mercedes-Benz і Volkswagen - на 4,8%, "префи" Porsche - на 3,9%.