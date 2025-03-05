Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові ринки Європи зростають у середу після різкого зниження напередодні

13:22 05.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються в середу, відновлюючи втрати під час торгів вівторка.

Трейдери оцінюють європейські статдані та нові заяви про зовнішньоторговельну політику Сполучених Штатів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:01 EET піднявся на 1,68%, до 560,31 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,8%, німецький DAX - 3,71%, французький CAC 40 - 2,4%, італійський FTSE MIB - 2,41%, іспанський IBEX 35 - 2,31%.

Президент США Дональд Трамп може найближчим часом оголосити про досягнення угоди з Мексикою і Канадою щодо мита, заявив міністр торгівлі Говард Латник у вівторок.

"Я думаю, він щось із ними вирішить", - сказав він.

"Це не буде паузою (у введенні мит - ІФ-У)", - додав міністр.

За його словами, про компроміс може бути оголошено вже в середу.

Напередодні США запровадили мита в 25% на імпорт товарів із Мексики та Канади, а також підвищили до 20% мита на імпортовані до Сполучених Штатів китайські товари.

Тим часом Німеччина планує збільшити витрати на оборону та інфраструктуру. Лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на виборах, повідомив у вівторок увечері, що основні центристські партії країни домовилися про створення інфраструктурного фонду обсягом 500 млрд євро для інвестицій у транспорт, енергосистеми та житло. Він також заявив, що Німеччина внесе поправки до своєї конституції, щоб звільнити витрати на оборону і безпеку від бюджетних обмежень, пише Trading Economics.

Остаточні дані HCOB і S&P Global, опубліковані в середу, вказали на продовження зростання економічної активності в єврозоні.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в регіоні в лютому становив 50,2 пункту. Значення індикатора збіглося із січневим, попередньою оцінкою і консенсус-прогнозом економістів, який наводить Trading Economics.

Остаточний PMI сфери послуг єврозони минулого місяця знизився до 50,6 пункту з 51,3 пункту в січні. Консенсус-прогноз не передбачав зміни індексу порівняно з попередньою оцінкою 50,7 пункту.

Раніше цього тижня повідомлялося, що PMI виробничого сектору єврозони становив у лютому 47,6 пункту проти 46,6 у січні та попередньої оцінки 47,3.

Зростання зведених PMI минулого місяця було відзначено в Іспанії та Італії. У Німеччині та Франції показник знизився.

Значення індексу нижче 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності, вище - про посилення.

Зростання ВВП Італії в жовтні-грудні минулого року становило 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями та 0,6% порівняно з четвертим кварталом 2023 року, повідомило Національне статистичне агентство Istat, яке надало остаточні дані.

Попередня оцінка відомства передбачала, що квартальне зростання італійської економіки у звітному періоді було нульовим, а річне - на рівні 0,5%. Консенсус-прогнозу аналітиків не передбачав зміни попередніх оцінок.

Промвиробництво у Франції в січні скоротилося на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і на 1,3% порівняно із січнем попереднього року, повідомило Національне статистичне управління Insee. Аналітики очікували місячного зростання показника на 0,3%.

Найбільше зниження у складі Stoxx 600 демонструють котирування британської інфраструктурної компанії Balfour Beatty (-6,1%), німецького холдингу Vonovia (-5,2%), швейцарського виробника шоколаду Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (-5,2%).

У зростанні лідирують німецькі компанії: будівельна Hochtief (+17,6%), що займається IT-системами Bechtle (+16,9%), хімічна Lanxess (+16,1%), виробник вантажівок Kion Group (+15,6%).

Капіталізація німецького хімічного і фармацевтичного концерну Bayer AG підвищується на 7,1%, незважаючи на те, що компанія відзвітувала про скорочення виторгу і зафіксувала чистий збиток у четвертому кварталі.

Котирування паперів представників європейського ВПК зростають, зокрема німецького концерну Renk - на 7,4%, французької Thales - на 5,5%, шведської Saab AB - на 4,6%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation і німецької Rheinmetall - на 3,5%, італійської Leonardo - на 3,1%.

Капіталізація найбільших нафтовидобувних компаній Європи також збільшується: BP Plc - на 1,8%, TotalEnergies - на 1,5%, Equinor - на 0,5%, Shell - на 0,6%.

Підвищуються в ціні й акції автовиробників, зокрема Bayerische Motoren Werke AG - на 6,2%, Stellantis - на 5,9%, Mercedes-Benz і Volkswagen - на 4,8%, "префи" Porsche - на 3,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5782
  0,0129
 0,03
EUR
 1
 43,8775
  0,3358
 0,77

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1596  0,10 0,24 41,8046  0,08 0,20
EUR 43,5442  0,27 0,61 44,3567  0,35 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,21 0,52 41,4000  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес