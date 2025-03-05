Фінансові новини
- |
- 05.03.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3905 грн/$1
12:35 05.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 березня 2025 року.
|Показник
|04.03.2025
|05.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6007
|41.3905
|0.505
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 березня- 41,5782 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
|Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів
|Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
|СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондові ринки Європи зростають у середу після різкого зниження напередодні
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3905 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.03.25
|Нацбанк у лютому перерахував майже ₴18 мільярдів зі спецрахунку на потреби оборони
|Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара; тарифна напруженість обмежує втрати
|Долар відіграв частину втрат після виступу Трампа в Конгресі, євро отримав підтримку
|Акції в Азії відскочили, оскільки США сигналізують про потенційні переговори щодо мит
Бізнес
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів
|Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
|ЄС дасть автовиробникам додатково три роки для зниження викидів
|Франкфурт хоче повернути IAA: боротьба за автошоу 2027 року
|Космічний апарат Blue Ghost здійснив посадку на Місяць
|Офіційно: Microsoft закриває Skype на користь Teams
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»