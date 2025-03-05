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Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара; тарифна напруженість обмежує втрати
08:38 05.03.2025 |
Ціни на золото знизилися на азіатських торгах в середу на тлі зростання долара США, хоча ескалація торгової напруженості після оголошення президентом Дональдом Трампом мит стримувала втрати завдяки стійкому попиту на активи-прихістки.
О 06:28 EET cпот-золото знизилося на 0,2% до 2912,0 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,1% до 2922,72 доларів за унцію.
У вівторок Трамп запровадив 25% мита на канадські та мексиканські товари і підвищив мита на китайський імпорт до 20%.
У відповідь Канада запровадила 25% мита на американський імпорт вартістю 30 мільярдів канадських доларів, а Китай - 15% на американські сільськогосподарські товари, такі як курятина і пшениця, і 10% на соєві боби і свинину.
У своїй промові в Конгресі Трамп підтвердив плани щодо взаємних мит, які мають набути чинності 2 квітня. Цей крок може призвести до подальшої ескалації торговельної напруженості.
Очікується, що ці мита зміцнять долар, оскільки інвестори шукають відносну безпеку основної світової резервної валюти на тлі глобальної економічної невизначеності.
Індекс долара США виріс на 0,1% на азіатських торгах, але залишився біля свого тритижневого мінімуму.
Зміцнення долара зазвичай чинить знижувальний тиск на ціни на золото, роблячи дорогоцінний метал дорожчим для власників інших валют.
Незважаючи на це, золото продемонструвало стійкість, підтримуване його традиційною роллю активу-прихістку в періоди політичної та економічної нестабільності.
Привабливість жовтого металу ще більше зросла через занепокоєння щодо потенційних інфляційних ефектів, пов'язаних із запровадженням мит.
В результаті ціни на золото в середу зазнали лише незначного зниження.
Інші дорогоцінні метали були переважно вищими. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $973,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $32,60 за унцію.
Ціни на мідь виросли в середу, оскільки надії на нові економічні стимули з боку Китаю підняли настрої, в той час як в країні проходять щорічні парламентські засідання, відомі як «Дві сесії».
Інвестори очікують потенційних політичних заходів, спрямованих на стимулювання інфраструктури та виробництва, ключових секторів попиту на мідь.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 391,70 за тонну, а ф'ючерси на мідь з терміном виконання в квітні підскочили на 1,1% до $4 6290 за фунт.
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