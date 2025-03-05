Акції в Азії відскочили, оскільки США сигналізують про потенційні переговори щодо мит

Більшість азіатських акцій зросли в середу на тлі сподівань, що президент США Дональд Трамп зможе домовитися про скасування високих мит, запроваджених днем раніше проти Мексики, Канади та Китаю, в той час як австралійські акції знизилися, незважаючи на дані, що свідчать про стійке економічне зростання в четвертому кварталі.

Регіональні фондові індекси також відреагували на стрибок ф'ючерсів на американські фондові індекси на азіатскій сесії. Основні фондові індекси США різко знизилися у вівторок після заяви Трампа.

У вівторок президент Трамп посилив торговельну напруженість, запровадивши значні мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю.

На канадські та мексиканські товари було запроваджено 25% мита, а на китайські товари - 20%.

Ці заходи викликали швидкі дії у відповідь: Канада оголосила про негайне запровадження 25% мит на американський імпорт на суму 30 млрд канадських доларів, а Китай запровадив 15% мита на американський сільськогосподарський імпорт, включаючи курятину та пшеницю, а також 10% на такі продукти, як соєві боби та свинину.

У вівторок в інтерв'ю Fox Business міністр торгівлі США Говард Лутнік зазначив, що президент Трамп може бути відкритий до переговорів для вирішення ескалації торговельних суперечок.

Ця пропозиція про можливий діалог внесла певний оптимізм на світові ринки.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,5% в середу, в той час як TOPIX майже не змінився.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,5%, відновившись після значних втрат на попередній сесії.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі підскочив на 2,9%, очоливши зростання серед регіональних бірж.

Сінгапурський Straits Times Index зріс на 0,3%, а малайзійський KLCI - на 0,6%.

Південнокорейський KOSPI підскочив на 0,9%.

Індійський Nifty 50 виріс на 0,2% на відкритті торгів у середу.

Дані в середу показали, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Австралії виріс на 0,6% в четвертому кварталі 2024 року, перевищивши зростання на 0,3% в попередньому кварталі і перевищивши очікування ринку на рівні 0,5%.

У річному вимірі ВВП збільшився на 1,3% порівняно з 0,8% у третьому кварталі завдяки значним державним та приватним інвестиціям, а також покращенню умов торгівлі.

Незважаючи на позитивні дані, австралійський індекс S&P/ASX 200 торгувався на 0,8% нижче, оскільки місцеві інвестори оцінювали вплив мит на найбільшого торгового партнера Австралії - Китай.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,3%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,4%.

Китай встановив цільовий показник економічного зростання на 2025 рік на рівні близько 5%, повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційні документи.

Прем'єр-міністр Лі Цян представить її на Всекитайських зборах народних представників, які розпочалися 5 березня.

На тлі американських мит і торгової напруженості Китай планує фіскальні заходи, включаючи збільшення дефіциту бюджету і випуск спеціальних казначейських облігацій на 1,3 трильйона юанів, йдеться в повідомленнях.

Щорічні парламентські збори Китаю, також відомі як «Дві сесії», проходять з 5 по 11 березня в Пекіні.