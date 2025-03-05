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Американські фондові індекси знизилися у вівторок на тлі торгової напруженості

07:48 05.03.2025 |

Фінанси

 

Високотехнологічний Nasdaq наблизився до зони корекції на тлі ескалації торгової напруги після введення президентом США Дональдом Трампом нових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю.

25% мита на імпорт з Мексики і Канади, а також подвоєні мита на китайські товари набули чинності у вівторок. Китай і Канада вжили заходів у відповідь, а президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла відповісти аналогічно, не повідомляючи деталей.

Індекс Nasdaq Composite знизився після того, як під час сесії увійшов у зону корекції, але в ході нестабільних торгів відіграв втрати. Індекс закрився на 9,3% нижче від свого рекордного максимуму, досягнутого 16 грудня.

Nasdaq наблизився до території корекції на тлі торгової напруженості

Американські фондові індекси знизилися у вівторок, а високотехнологічний Nasdaq наблизився до зони корекції на тлі ескалації торгової напруги після введення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів на імпорт з Канади, Мексики та Китаю.

25% тарифи на імпорт з Мексики і Канади, а також подвоєні мита на китайські товари набули чинності у вівторок. Китай і Канада вжили заходів у відповідь, а президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла відповісти аналогічно, не повідомляючи деталей.

Індекс Nasdaq Composite знизився після того, як під час сесії увійшов у зону корекції, але в ході нестабільних торгів відіграв втрати. Індекс закрився на 9,3% від свого рекордного максимуму 16 грудня.

«Оцінки акцій були дуже високими, і на горизонті з'явилися жовті прапорці, враховуючи кроки по скороченню державних витрат», - сказав Бен Макміллан, головний інвестиційний директор IDX Insights в Тампі, штат Флорида, - «Тепер на додачу до цього ми маємо всю цю риторику навколо тарифів».

Акції фінансового та промислового секторів зазнали найбільших втрат серед 11 основних секторів індексу S&P 500.

Акції Citigroup та JPMorgan Chase & Co впали на 6,2% та майже 4% відповідно, що призвело до падіння індексу великих банків на 4,7%.

Індекс волатильності ринку CBOE виріс на 3,20% до найвищого рівня з 20 грудня.

«Побоювання полягають у тому, що це сповільнить (економічне) зростання», - сказав Адам Сархан, генеральний директор 50 Park Investments в Нью-Йорку. «А коли економічні умови сповільнюються, банки заробляють менше грошей, тому що менше товарів і послуг проходять через економіку».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 670,25 пунктів, або 1,55%, до 42 520,99, S&P 500 - на 71,57 пунктів, або 1,22%, до 5 778,15, а Nasdaq Composite - на 65,03 пунктів, або 0,35%, до 18 285,16.

Автовиробники Ford та General Motors, які мають розгалужені ланцюги поставок по всій Північній Америці, впали на 2,9% та 4,6% відповідно. Індекс Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, впав на 1%.

За словами Макміллана, Уолл-стріт дуже стурбована. «Ймовірність мит призведе до зростання цін і, відповідно, зниження витрат».

Акції Target впали на 3% після того, як рітейлер спрогнозував, що річні порівняльні продажі будуть нижчими, ніж очікувалося.

Акції Best Buy впали на 13,3% після того, як рітейлер електроніки опублікував невтішний прогноз, в той час як акції Walgreens підскочили після того, як з'явився звіт, який натякнув на те, що аптечна мережа наближається до приватної угоди з Sycamore Partners.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,97 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 86 нових максимумів і 450 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 досягнув 41 нового 52-тижневого максимуму та 43 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 35 нових максимумів та 595 нових мінімумів.

Загальний обсяг торгів на американських біржах склав 18,42 мільярда акцій, порівняно з 20-денним ковзним середнім показником у 15,87 мільярда акцій.

За матеріалами: investing.com
 

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