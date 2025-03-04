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Українські акції та облігації продовжують дешевшати на новинах з Вашингтону

13:38 04.03.2025 |

Фінанси

 

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), індекс яких рухнув у понеділок на 15,3% після сварки між президентами України та США минулої п'ятниці, у вівторок продовжують помітно дешевшати на новинах про призупинення військової допомоги.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland знизився на 11,65%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями поблизу фронту - на 2,14% і 5,58%, KSG-Agro - на 7,26%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 3,23%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, тепер найбільше впали в ціні - на 13,17%.

Крім того, на 9,09% подешевшали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

В той же час треба зазначити, що й загалом індекс WIG з початку дня вівторка зменшився на 2,4% після початку США торгових війн з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Водночас на Лондонській біржі, де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у понеділок знизився на 1,64%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 7,93%.

На ринку єврооблігацій України подальші негативні новини з США також призвели до продовження зниження котирувань на 0,6-2,6%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, в 2036 році - по 52,9%.

ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% - до 77,2% від умовної вартості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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