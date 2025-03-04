Фінансові новини
- |
- 04.03.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6007 грн/$1
12:35 04.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 березня 2025 року.
|Показник
|03.03.2025
|04.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5947
|41.6007
|0.015
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 березня- 41,5911 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі
|Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
|Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські акції та облігації продовжують дешевшати на новинах з Вашингтону
|RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6007 грн/$1
|Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.03.25
|Українці різко скоротили купівлю доларів у банках
|Канадський долар і мексиканське песо впали до місячного мінімуму через американські мита
Бізнес
|OpenAI запустила GPT-4.5, але з обмеженим доступом — бо «скінчились GPU»
|Amazon представила власний квантовий чип Ocelot
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять