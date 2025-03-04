Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок на новинах про набуття чинності мита на імпорт до США товарів з Канади і Мексики і підвищення тарифів на китайські товари.

Інвестори побоюються, що аналогічних заходів можуть вжити і щодо європейського імпорту.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:34 EET опустився на 0,89%, до 558,12 пункту.

Британський FTSE 100 втратив 0,34%, німецький DAX - 1,67%, французький CAC 40 - 1%, італійський FTSE MIB - 1,68%, іспанський IBEX 35 - 1,49%.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт китайських товарів до 20% з 10%.

Пекін відреагував на нове посилення умов торгівлі введенням тарифів у розмірі 10-15% на імпортовану зі США пшеницю та інші види сільськогосподарської продукції.

У вівторок також починають діяти 25-відсоткові мита на ввезені в Сполучені Штати товари з Канади і Мексики.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запровадить відповідні тарифи на американські товари та буде поступово розширювати сферу їхнього застосування до скасування мита на канадський імпорт у США. Раніше він говорив, що митами обкладатимуться, крім іншого, американське пиво, вино, побутова техніка та апельсиновий сік.

Минулого тижня президент Трамп допустив введення 25-відсоткових тарифів на автомобілі та інші товари, що ввозяться до Сполучених Штатів з Європи.

Акції автовиробників і постачальників автомобільної галузі відреагували на ескалацію в міжнародній торгівлі падінням.

Папери німецького виробника автокомпонентів Continental дешевшають на 8,6%, французького виробника автодеталей Valeo - на 8,4%, німецької Daimler Truck - на 4,8%, нідерландської Stellantis - на 4,9%, італійської Iveco Group - на 4,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 4,5%, Mercedes-Benz - на 3,5%, Volkswagen - на 3%, Renault - на 0,3%, «префи» Porsche - на 2,2%.

Ринкова вартість виробників люксових товарів також опускається: Kering втрачає 3,1%, Burberry - 2,9%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 2,2%, Hermes - 1,3%.

Капіталізація найбільших нафтовидобувних компаній Європи знижується слідом за нафтовими цінами: BP Plc - на 4%, TotalEnergies - на 3,2%, Equinor - на 3,1%, Shell - на 3%.

Акції британської мережі пекарень Greggs дешевшають на 13,8%, незважаючи на сильну звітність за 2024 рік.

Папери Fresenius Medical Care втрачають у ціні 7,5% на тлі повідомлень про те, що Fresenius SE продала 10,6 млн акцій (близько 3,6% акціонерного капіталу) Fresenius Medical Care за 44,5 євро за штуку - з дисконтом понад 4% від ціни закриття торгів у п'ятницю.

Найбільше зростання у складі Stoxx 600 демонструє британська інвесткомпанія abrdn PLC (+11,7%).

Ринкова вартість французької Thales підвищується на 6,9% після публікації звітності за 2024 рік. Чистий прибуток компанії перевершив очікування ринку.

Папери британської Intertek Group Plc, що займається наданням послуг незалежної експертизи, дорожчають на 5,9%, швейцарського виробника шоколаду Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - на 5,6%, британської фінансової компанії Allfunds Group - на 5,3%.

Котирування акцій представників європейського ВПК отримали черговий імпульс до зростання від заяв Вашингтона про припинення надання допомоги Україні. Папери французького виробника винищувачів Dassault Aviation додають 3,8%, німецької Rheinmetall - 1,5%, шведської Saab AB - 1,3%, німецького концерну Renk - 4,5%.