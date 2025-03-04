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Українці різко скоротили купівлю доларів у банках
10:48 04.03.2025 |
Населення України в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,417 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,375 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 958 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.
Загалом з початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.
Курс долара в лютому
Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.
Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.
Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50-41,70 грн/долар.
За лютий курс долара впав на 0,7% - з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.
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