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АНАЛІТИКА

Українці різко скоротили купівлю доларів у банках

10:48 04.03.2025 |

Фінанси

 

Населення України в лютому 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,417 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,375 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 958 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі впав на 35,2% порівняно із січнем, коли українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти.

Загалом з початку року українці купили в банках 2,438 млрд доларів.

 

Курс долара в лютому

Курс долара на готівковому ринку в лютому коливався нижче рівня 42 гривень. У підсумку за місяць долар подешевшав на 15 копійок до 41,85 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс впав на 20 копійок до 41,50 грн/долар.

Протягом лютого офіційний курс долара коливався у вузькому діапазоні 41,50-41,70 грн/долар.

За лютий курс долара впав на 0,7% - з 41,82 грн/долар до 41,51 грн/долар.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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