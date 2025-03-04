Канадський долар і мексиканське песо впали до місячного мінімуму через американські мита

У вівторок канадський долар і мексиканський песо впали до найнижчих рівнів за місяць, оскільки побоювання торгової війни стали реальністю після того, як президент США Дональд Трамп реалізував свої митні погрози проти Канади, Мексики і Китаю.

Нові 25% мита Трампа на товари з Мексики і Канади, а також подвоєння мит на китайські товари до 20% вступили в силу о 12:01 ранку за східним часом (05:01 за Гринвічем).

Через кілька хвилин Китай заявив, що з 10 березня запровадить додаткові мита в розмірі 10%-15% на певні види американського імпорту.

На азіатській сесії канадській долар трохи ослаб до $1,4508 після того, як в понеділок досяг місячного мінімуму в $1,45415, в той час як мексиканський песо знизився на 0,5% до 20,821 за долар, що є найнижчим показником з 3 лютого.

Керівники компаній та економісти кажуть, що мита Трампа на Канаду і Мексику, які покривають понад 900 мільярдів доларів щорічного американського імпорту, завдадуть серйозного удару по високоінтегрованій північноамериканській економіці.

Митні кроки призвели до ралі в американських казначейських облігаціях. Дохідність, яка рухається обернено пропорційно до цін на облігації, за 10-річними казначейськими облігаціями США досягла 4,115%, що є найнижчим показником з 22 жовтня.

«Рішення Трампа про введення мит щодо Мексики і Канади перетворило страх в реальність», - сказав Васу Менон, керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.

Менон сказав, що мита сколихнуть ринки, оскільки інвестори побоюються, що цей крок призведе до зростання інфляційних очікувань і сповільнення зростання США, оскільки ці країни складають значну частину американського імпорту.

«Існує також додатковий ризик того, що Канада і Мексика приймуть заходи у відповідь, і якщо це станеться, Трамп може ще більше підвищити мита і викликати ще більше занепокоєння».

Канада вже заявила, що відповідні мита проти США набудуть чинності о 12:01 (05:01 за Гринвічем) у вівторок.

Очікується, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум оголосить свою відповідь під час ранкової прес-конференції в Мехіко у вівторок, повідомило міністерство економіки країни.

У понеділок Трамп заявив, що сказав лідерам Японії та Китаю, що вони не можуть продовжувати знижувати вартість своїх валют, оскільки це було б несправедливо по відношенню до Сполучених Штатів.

Критика Трампом слабкої єни і невизначеність щодо того, як його митні погрози можуть вплинути на глобальне зростання, можуть ускладнити рішення Банку Японії про те, як скоро підвищувати процентні ставки.

У вівторок єна зміцнилася до 149 за долар, наблизившись до чотиримісячного максимуму, якого вона досягла минулого тижня.

Китайський юань також залишався стабільним по відношенню до долара завдяки тому, що центральний банк продовжував робити ухил на зміцнення в своїх щоденних офіційних коментарях.

«Зауваження президента Трампа про те, що Китай і Японія послаблюють свої валюти, хоча і не відповідають дійсності, можуть підштовхнути владу цих країн до зниження курсу своїх валют, щоб уникнути підвищення мит», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Я думаю, що це, швидше за все, станеться з Китаєм, оскільки це головна мета президента Трампа щодо мит. Існує ризик, що китайський уряд використає одноразове підвищення курсу юаня в якості розмінної монети в переговорах зі США».

З середини листопада центральний банк Китаю встановив свої офіційні орієнтири в бік підвищення ринкових прогнозів, що аналітики і трейдери розцінюють як ознаку занепокоєння з приводу падіння юаня.

Євро трохи знизився до $1,04795 після різкого відскоку на попередній сесії, оскільки трейдери залишаються в очікуванні мирної угоди, яка покладе край війні в Україні, а європейські лідери висувають пропозиції щодо перемир'я.

Єдина валюта не здригнулася після того, як представник Білого дому підтвердив, що Сполучені Штати призупиняють військову допомогу Україні через кілька днів після того, як Трамп зіткнувся з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, що знервувало інвесторів.

Інвестори також стежать за політичним засіданням Європейського центрального банку в четвер, де трейдери очікують ще одного зниження ставок на 25 базисних пунктів. З червня минулого року ЄЦБ знижував ставки вже п'ять разів у відповідь на швидке уповільнення інфляції.

Дані в понеділок показали, що інфляція в єврозоні минулого місяця знизилася трохи менше, ніж очікувалося, але її компонент, за яким найпильніше стежать, також знизився, що зміцнило ставки на подальше пом'якшення політики в найближчі місяці.

Чутливий до ризиків австралійський долар ослаб на 0,19% до $0,6213, в той час як новозеландський долар ослаб на 0,12% до $0,5610.

Фунт стерлінгів знизився на 0,12% до $1,2686, в той час як єна зміцнилась до 149 за долар, наблизившись до чотиримісячного максимуму, якого вона досягла минулого тижня.