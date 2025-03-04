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Ціни на золото залишаються стабільними на тлі ринкових потрясінь, викликаних митами Трампа
08:22 04.03.2025 |
Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у вівторок, підтримані попитом на товари-прихістки після того, як вступили в силу тарифи президента США Дональда Трампа щодо Мексики і Канади.
О 07:25 EET спот-золото стабільно коштувало $2 892,98 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,1% до $2 903,87.
У вівторок о 5:01 за Гринвічем адміністрація президента Трампа запровадила 25% тарифи на імпорт з Мексики і Канади, щоб вирішити проблеми нелегальної імміграції та наркоторгівлі.
У понеділок Трамп також підписав указ про збільшення мит на китайські товари до 20% з 10%, які були запроваджені 4 лютого.
У відповідь Китай оголосив про відповідні мита на американські товари, запровадивши 15% мита на низку сільськогосподарських продуктів.
Міністерство торгівлі Китаю додало 15 американських компаній до списку експортного контролю та 10 фірм до списку ненадійних суб'єктів господарювання, які мають набути чинності 10 березня.
Запровадження цих мит призвело до значного спаду на світових фондових ринках. Основні індекси, такі як японський Nikkei 225 та гонконгський Hang Seng, зазнали значних втрат.
У США індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1,5%, NASDAQ Composite - на 2,6%, а S&P 500 - на 1,8% у понеділок.
Золото залишалося стабільним, зберігаючи свою привабливість як надійний інструмент інвестування в періоди економічної невизначеності.
Інші дорогоцінні метали також були стабільними, оскільки долар США був приглушеним. Ф'ючерси на платину знизилися на 0,1% до 969,20 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 32,269 доларів за унцію.
Ціни на мідь трохи знизилися у вівторок, оскільки тарифна політика Трампа чинила тиск на червоний метал.
Інвестори з обережністю очікують парламентських засідань «двох сесій» в Китаї на цьому тижні, намагаючись отримати уявлення про потенційні заходи економічного стимулювання, спрямовані на підтримку внутрішнього попиту.
Збільшення витрат на інфраструктуру та промислову активність в Китаї, найбільшому споживачі міді в світі, може значно підвищити попит на цей метал.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,2% до $9 395,45 за тонну, в той час як квітневі ф'ючерси на мідь не змінилися і склали $4 895 за фунт.
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