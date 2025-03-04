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АНАЛІТИКА

Акції в Азії падають слідом за падінням Волл-стріт після рішення Трампа про мита

08:05 04.03.2025 |

Фінанси

 

Акції в Азії впали у вівторок, віддзеркалюючи нічне падіння на Волл-стріт після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що 25%-ві мита на Мексику і Канаду набудуть чинності сьогодні, та підписав указ про збільшення мит на китайські товари.

Основні фондові індекси США різко знизилися в понеділок після заяви Трампа.

Президент Трамп у понеділок підтвердив, що 25% мита на імпорт з Мексики та Канади набудуть чинності 4 березня о 5:01 за Гринвічем.

Він також підписав указ про підвищення мит на китайські товари з 10% до 20%.

Підвищення мит на китайські товари ще більше загострило відносини між США та Китаєм.

Китай пообіцяв вжити контрзаходи проти американських мит для захисту своїх інтересів, а Канада підготувала власні заходи у відповідь, про що заявили у вівторок уряди обох країн.

Очікується, що ці мита посилять торговельну невизначеність, порушать ланцюги поставок і послаблять експортний попит, що зашкодить економічному зростанню і довірі інвесторів до азійських ринків.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,9% у вівторок, а TOPIX впав на 1,3% станом на 02:40 за Гринвічем.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,4% після відновлення на попередній сесії.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі впав на 1,1%, а сінгапурський Straits Times Index втратив 0,4%.

Ф'ючерси на Nifty 50 показали падіння на відкритті торгів.

Південнокорейський індекс KOSPI майже не змінився після повернення з вихідних.

Дані у вівторок показали, що роздрібні продажі в Австралії зросли на 0,3% в січні, відновившись після падіння на 0,1% в грудні. Зростання було зумовлене насамперед збільшенням витрат на продукти харчування, особливо в кафе, ресторанах і службах доставки їжі на винос.

Серед інших новин - Резервний банк Австралії (РБА) оприлюднив протокол свого лютневого засідання, на якому він знизив офіційну облікову ставку на 0,25 відсоткових пункти до 4,10%.

РБА обґрунтував це рішення швидшим, ніж очікувалося, зниженням темпів інфляції та повільнішим зростанням заробітної плати. Незважаючи на пом'якшення монетарної політики, центральний банк висловив обережність щодо подальших коригувань, зазначивши, що будь-яке подальше зниження ставок залежатиме від нових економічних даних та оцінок ризиків.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,9%.

Цього тижня в Китаї розпочнуться щорічні політичні збори, відомі як «Дві сесії», які включають Народну політичну консультативну раду Китаю (НПКРК) і Всекитайські збори народних представників (ВЗНП).

НПКРК розпочне свою сесію 4 березня 2025 року, а 5 березня 2025 року - ВЗНП.

На цих ключових зустрічах будуть встановлені цілі економічного зростання, обговорюватимуться політичні пріоритети та вирішуватимуться соціальні питання.

Очікується, що цільовий показник зростання ВВП становитиме близько 5%, незважаючи на виклики у сфері нерухомості та торгівлі. Зовнішня політика, військові витрати та технологічні досягнення також будуть ключовими темами, тому за засіданнями пильно стежитимуть у всьому світі.
За матеріалами: investing.com
 

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