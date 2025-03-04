Волл-стріт постраждала від мит ​​Трампа щодо Канади та Мексики

Основні фондові індекси Волл-стріт різко знизилися в понеділок після того, як президент Дональд Трамп оголосив про впровадження 25% мит на Канаду та Мексику, причому індекс S&P 500 зафіксував найбільше денне падіння у відсотках з 18 грудня.

Акції вже впали після опитування ISM, і вони збільшили втрати після того, як Трамп заявив, що 25% мита для Канади та Мексики набудуть чинності у вівторок, а взаємні мита почнуть діяти 2 квітня. Він сказав, що у країн Північної Америки «не залишилося місця», щоб уникнути мит.

«Ринки шукали ще одну 11-годинну угоду для подальшої відстрочки мит, але цього разу не збираються її отримати», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group. «Загроза мит поки що минула, тому наступний етап - це витримати їх. Ринки мають оцінити цю реальність, і ці цифри зафарбовані червоною фарбою».

Опитування ISM показало, що PMI у промисловості знизився до 50,3 минулого місяця з 50,9 у січні, тоді як прогнозний індекс нових замовлень скоротився до 48,6 у лютому з 55,1 у січні. Зниження PMI віддзеркалило зниження інших показників настроїв, оскільки інвестори стурбовані митами.

«Я вважаю, що це просто продовження серії поганих економічних новин, які, як правило, трохи гальмують оптимізм, який ми побачили в оприлюднених прибутках за четвертий квартал, які були досить хорошими», - сказав Джеймс Сент-Обін, головний інвестиційний директор Ocean Park Asset Management у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Енергетичний і технологічний сектори призвели до падіння серед 11 секторів S&P 500, причому більшість секторів, що розвиваються з мегакапіталізацією, закрилися падінням, включаючи гіганта чіпів Nvidia, який впав на 8,7%. Amazon закрився зниженням на 3,4%. Захисні сектори, такі як нерухомість, охорона здоров'я, комунальні послуги та споживчі товари, фінішували вище.

Dow Jones Industrial Average впав на 649,67 пункту, або 1,48%, до 43 191,24, S&P 500 втратив 104,78 пункту, або 1,76%, до 5 849,72, а Nasdaq Composite втратив 497,09 пункту, або 2,64%, до 18 350,19.

Нещодавні повідомлення про зниження споживчого попиту викликали побоювання щодо уповільнення економіки та підвищення інфляції. Також очікується, що Трамп у вівторок підвищить пов'язані з фентанілом мита на китайський імпорт до 20% з теперішніх 10%, якщо Пекін не припинить торгівлю фентанілом у США. Акції китайських компаній, зареєстровані в США, впали: Nio впав на 8,6%, а JD.com - майже на 4%.

Занепокоєння щодо стабільної інфляції змусило Федеральний резерв бути більш обережним щодо зниження процентних ставок, але дані про зайнятість і ділову активність цього тижня можуть змінити точку зору центрального банку. Відповідно до даних, зібраних LSEG, трейдери прогнозують щонайменше два зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів кожне від ФРС до грудня.

Tesla стерла ранній прибуток і закінчилася падінням на 2,84%. Morgan Stanley відновив акції як "найкращий вибір" серед автомобілів США. Виробник мікросхем Intel закрився нижче на 4%, втратив прибуток, отриманий на початку торгів після повідомлення про те, що розробники мікросхем Nvidia і Broadcom проводили виробничі тести з компанією.

На NYSE акції, що знижуються, перевищують кількість акції, що зростають, у співвідношенні 1,91 до 1. На NYSE було зареєстровано 195 нових максимумів і 316 нових мінімумів. Індекс S&P 500 зафіксував 57 нових 52-тижневих максимумів і 27 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів і 453 нові мінімуми.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як вимірювач страху Волл-стріт, піднявся до 24,31 пункту, досягнувши найвищого рівня з 20 грудня.