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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5947 грн/$1
12:39 03.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 березня 2025 року.
|Показник
|28.02.2025
|03.03.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4341
|41.5947
|0.39
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 лютого- 41,5140 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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