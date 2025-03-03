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Фондові індекси Європи здебільшого підвищуються в понеділок, окрім іспанського
12:35 03.03.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у понеділок, завдяки впевненому підйому котирувань акцій компаній військово-промислового комплексу.
Інвестори оцінюють статдані, заяви європейських лідерів щодо збільшення видатків на оборону, а також чекають на засідання Європейського центрального банку, що відбудеться в четвер.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:46 к. ч. підвищився на 0,45%, до 559,69 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 1,01%, французький CAC 40 - 0,48%, італійський FTSE MIB - 0,38%. Іспанський IBEX 35 опустився на 0,44%.
Лідери європейських країн і Канади зустрілися в неділю в Лондоні для обговорення майбутнього плану щодо завершення ситуації в Україні. Під час обговорень, крім іншого, було ухвалено рішення про збільшення витрат на оборону в Європі.
"Після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз вкрай важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий час", - заявила журналістам голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що центристські партії країни працюють над створенням спеціального оборонного фонду в розмірі щонайменше 200 млрд євро, а також посилаються на дослідження, які вказують на те, що для зміцнення оборони Німеччини може знадобитися підвищити військові витрати до 400 млрд євро.
На цьому тлі котирування паперів представників європейського ВПК впевнено підвищуються.
До числа лідерів зростання в складі Stoxx 600 входять французький виробник винищувачів Dassault Aviation (+14,5%), британська BAE Systems (+14,1%), французька Thales (+12,7%), німецька Rheinmetall (+12,1%), італійська Leonardo (+11,1%), шведська Saab AB (+10,5%), британська QinetiQ (+9,1%).
Ринкова вартість німецької Hensoldt підвищується на 23,8%. спеціалізується на радарах і оптичних датчиках для військових літаків і підводних човнів.
Збільшується також капіталізація норвезької Kongsberg Gruppen (+13,2%), італійської Iveco Group (+7,2%), британської Rolls-Royce (+5,9%).
Тим часом зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, згідно з остаточними даними, становив у лютому 47,6 пункту порівняно з 46,6 пункту в січні. За попередніми даними, індикатор, що розраховується HCOB і S&P Global, становив 47,3 пункту. Незважаючи на перегляд у кращий бік, він, як і раніше, залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про триваючий спад активності.
У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 25-місячного максимуму 46,5 пункту проти 45 пункту в січні, у Франції - до 45,8 пункту з 45 пунктів, в Італії - до 47,4 пункту з 46,3 пункту. В Іспанії індикатор у лютому знизився до 49,7 пункту з 50,9 пункту.
Аналогічний індикатор Великої Британії, за остаточними даними S&P Global, знизився до 46,9 пункту з 48,3 пункту місяцем раніше.
Найсильніше в складі Stoxx 600 знижуються котирування акцій британської аутсорсингової компанії Bunzl (-5,3%), британського ритейлера Ocado Group (-4,8%), британського виробника контрольно-вимірювального обладнання Spectris (-3,3%), шведського холдингу Vonovia (-3,2%).
Акції найбільших нафтовидобувних компаній Європи переважно підвищуються в ціні: Equinor - на 1,2%, Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 1%. Папери BP Plc дешевшають на 0,2%.
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