Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи здебільшого підвищуються в понеділок, окрім іспанського

12:35 03.03.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у понеділок, завдяки впевненому підйому котирувань акцій компаній військово-промислового комплексу.

Інвестори оцінюють статдані, заяви європейських лідерів щодо збільшення видатків на оборону, а також чекають на засідання Європейського центрального банку, що відбудеться в четвер.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:46 к. ч. підвищився на 0,45%, до 559,69 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,41%, німецький DAX - 1,01%, французький CAC 40 - 0,48%, італійський FTSE MIB - 0,38%. Іспанський IBEX 35 опустився на 0,44%.

Лідери європейських країн і Канади зустрілися в неділю в Лондоні для обговорення майбутнього плану щодо завершення ситуації в Україні. Під час обговорень, крім іншого, було ухвалено рішення про збільшення витрат на оборону в Європі.

"Після тривалого періоду недостатнього інвестування зараз вкрай важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий час", - заявила журналістам голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що центристські партії країни працюють над створенням спеціального оборонного фонду в розмірі щонайменше 200 млрд євро, а також посилаються на дослідження, які вказують на те, що для зміцнення оборони Німеччини може знадобитися підвищити військові витрати до 400 млрд євро.

На цьому тлі котирування паперів представників європейського ВПК впевнено підвищуються.

До числа лідерів зростання в складі Stoxx 600 входять французький виробник винищувачів Dassault Aviation (+14,5%), британська BAE Systems (+14,1%), французька Thales (+12,7%), німецька Rheinmetall (+12,1%), італійська Leonardo (+11,1%), шведська Saab AB (+10,5%), британська QinetiQ (+9,1%).

Ринкова вартість німецької Hensoldt підвищується на 23,8%. спеціалізується на радарах і оптичних датчиках для військових літаків і підводних човнів.

Збільшується також капіталізація норвезької Kongsberg Gruppen (+13,2%), італійської Iveco Group (+7,2%), британської Rolls-Royce (+5,9%).

Тим часом зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, згідно з остаточними даними, становив у лютому 47,6 пункту порівняно з 46,6 пункту в січні. За попередніми даними, індикатор, що розраховується HCOB і S&P Global, становив 47,3 пункту. Незважаючи на перегляд у кращий бік, він, як і раніше, залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про триваючий спад активності.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 25-місячного максимуму 46,5 пункту проти 45 пункту в січні, у Франції - до 45,8 пункту з 45 пунктів, в Італії - до 47,4 пункту з 46,3 пункту. В Іспанії індикатор у лютому знизився до 49,7 пункту з 50,9 пункту.

Аналогічний індикатор Великої Британії, за остаточними даними S&P Global, знизився до 46,9 пункту з 48,3 пункту місяцем раніше.

Найсильніше в складі Stoxx 600 знижуються котирування акцій британської аутсорсингової компанії Bunzl (-5,3%), британського ритейлера Ocado Group (-4,8%), британського виробника контрольно-вимірювального обладнання Spectris (-3,3%), шведського холдингу Vonovia (-3,2%).

Акції найбільших нафтовидобувних компаній Європи переважно підвищуються в ціні: Equinor - на 1,2%, Shell - на 0,9%, TotalEnergies - на 1%. Папери BP Plc дешевшають на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2571  0,05 0,12 41,9139  0,10 0,24
EUR 43,0971  0,04 0,09 43,8546  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,17 0,41 41,6000  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес