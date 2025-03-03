Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп доручив створити криптовалютний резерв
09:27 03.03.2025 |
Біткоїн у понеділок, 3 березня, подорожчав більше ніж на 20% від мінімумів минулого тижня, після того як президент США Дональд Трамп повідомив про намір зарахувати його до нового стратегічного резерву США. Інші криптовалюти також різко подорожчали, пише Reuters.
У своєму дописі в соціальні мережі Truth Social Трамп назвав монети, які потраплять у стратегічний запас згідно з його січневим указом про цифрові активи: це біткоїн, ефір, XRP, солана та кардано.
Біткоїн та ефір стануть ключовими активами цього резерву, написав президент США у неділю.
Після його допису найбільша у світі криптовалюта почала стрімко дорожчати, переламавши негативний тренд, що встановився з середини січня.
Біткоїн підскочив приблизно до $93 000, хоча ще у п'ятницю коштував $78 273. Ефір зріс на 10% до $2450, XRP - на 31%, солана - на 15%, кардано - на 69%.
"Трамп нарешті дав той поштовх, на який так довго чекали криптотрейдери. Схоже, довіра, яка була втрачена минулого тижня, повністю відновилася", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик крипторинку в City Index.
Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу австралійського онлайн-брокера Pepperstone, висловив думку, що ралі може продовжитися до першого саміту з криптовалют у Білому домі, який Трамп проводитиме в п'ятницю, хоча існує ризик, що негативні настрої на інших ринках можуть вплинути і на крипторинок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Витрати українців в інтернет-магазинах та перекази з картки на картку зменшились Джерело: https://biz.censor.net/n3538915
|Долар США слабшає до євро й фунта, зміцнюється проти єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5947 грн/$1
|Фондові індекси Європи здебільшого підвищуються в понеділок, окрім іспанського
|Американські гірки з українськими паперами тривають: курс акцій на WSE впав на 6-15%, євробондів - на 4-5%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.03.25
Бізнес
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз