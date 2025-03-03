Трамп доручив створити криптовалютний резерв

Біткоїн у понеділок, 3 березня, подорожчав більше ніж на 20% від мінімумів минулого тижня, після того як президент США Дональд Трамп повідомив про намір зарахувати його до нового стратегічного резерву США. Інші криптовалюти також різко подорожчали, пише Reuters.

У своєму дописі в соціальні мережі Truth Social Трамп назвав монети, які потраплять у стратегічний запас згідно з його січневим указом про цифрові активи: це біткоїн, ефір, XRP, солана та кардано.

Біткоїн та ефір стануть ключовими активами цього резерву, написав президент США у неділю.

Після його допису найбільша у світі криптовалюта почала стрімко дорожчати, переламавши негативний тренд, що встановився з середини січня.

Біткоїн підскочив приблизно до $93 000, хоча ще у п'ятницю коштував $78 273. Ефір зріс на 10% до $2450, XRP - на 31%, солана - на 15%, кардано - на 69%.

"Трамп нарешті дав той поштовх, на який так довго чекали криптотрейдери. Схоже, довіра, яка була втрачена минулого тижня, повністю відновилася", - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик крипторинку в City Index.

Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу австралійського онлайн-брокера Pepperstone, висловив думку, що ралі може продовжитися до першого саміту з криптовалют у Білому домі, який Трамп проводитиме в п'ятницю, хоча існує ризик, що негативні настрої на інших ринках можуть вплинути і на крипторинок.