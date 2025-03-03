Ціни на золото зростають на тлі ослаблення долара і привабливості активів-прихістків на тлі занепокоєння з приводу мит

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в понеділок на тлі ослаблення долара, в той час як невизначеність навколо торговельних мит США і мирних переговорів між Росією і Україною підтримала привабливість злитків як безпечної гавані.

О 07:35 EET cпот-золото подорожчало на 0,3% до 2 865,69 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,9% до 2 873,59 доларів за унцію.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про 10% додаткові мита на Китай і підтвердив терміни введення 25% мит на Мексику і Канаду.

Однак у неділю міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що точний рівень митних тарифів Трамп визначить у вівторок.

Тим часом нещодавній зрив переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом зменшив перспективи укладення мирної угоди між Росією та Україною, що призвело до посилення занепокоєння щодо тривалої геополітичної нестабільності.

Індекс долара США впав на 0,4% в азіатській сесії, відступивши від двотижневого максимуму.

На тлі ослаблення долара і перспектив більш тривалої, ніж очікувалося, геополітичної нестабільності, попит на золото зберігався як на інструмент-прихісток.

Інші дорогоцінні метали також зросли на слабшому доларі США. Ф'ючерси на платину підскочили на 1,2% до $949,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,7% до $31,730 за унцію.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що споживчі настрої в січні знизилися на 0,2%, що стало першим зниженням за майже два роки.

Федеральний резерв в Атланті тепер прогнозує зростання економіки США на 1,5% в річному обчисленні в першому кварталі 2025 року, що є уповільненням в порівнянні з 2,3% зростанням в попередньому кварталі.

Це посилило бети на короткострокове зниження ставок, але індекс цін PCE - ключовий показник інфляції ФРС - виріс на 0,3% в січні, зберігши ті ж темпи зростання, що і в грудні.

Ці дещо позитивні дані щодо інфляції зміцнили думку ФРС про те, що ставки, можливо, доведеться залишати вищими ще довше.

Ціни на мідь дещо зросли на фоні ослаблення долара, тоді як сильна виробнича активність в Китаї також додала позитивних настроїв.

У лютому виробнича активність у Китаї зросла більше, ніж очікувалося, а приватне опитування підтвердило цю тенденцію, оскільки індекс ділової активності Caixin PMI досяг тримісячного максимуму.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 985,70 за тонну, в той час як квітневі ф'ючерси на мідь знизилися до $4,5595 за фунт.