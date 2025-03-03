Євро відскочив на хвилі європейських зусиль щодо миру в Україні

У понеділок євро відскочив від 2,5 тижневого мінімуму по відношенню до долара США, фунт стерлінгів також виріс на тлі того, що Європа взяла на себе провідну роль у відновленні зусиль по досягненню миру в Україні.

Канадський долар і мексиканське песо зросли після того, як міністр торгівлі США Говард Лутнік припустив, що мита, які набудуть чинності у вівторок, можуть не становити повних 25%.

Біткоїн знову підскочив до позначки $95 000, коли президент США Дональд Трамп у своєму пості в соціальній мережі назвав цей токен одним з тих, що будуть включені в новий стратегічний криптовалютний резерв.

Станом на другу половину дня в Азії євро виріс на 0,4% до $1,0417, відірвавшись від п'ятничного мінімуму в $1,0360, якого він досяг після того, як Трамп і президент України Володимир Зеленський посперечалися на позачерговій зустрічі в Овальному кабінеті.

Однак одразу після цього Зеленський отримав теплий прийом у Великій Британії, а прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер заявив у неділю, що європейські лідери домовилися розробити мирний план, який буде представлений Вашингтону.

Фунт стерлінгів виріс на 0,2% до $1,2604.

«Європейський імпульс до угоди по Україні» надає євро підтримку, сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в Національному банку Австралії.

Тим часом австралійський і новозеландський долари, які Стрікленд назвав «хлопчиками для биття за глобальний ризик», відскочили від місячних мінімумів.

Австралієць виріс на 0,2% до $0,6219, а новозеландський ківі додав 0,1% до $0,5602.

Єна зросла на 0,1% до 150,46 за долар.

Канадський долар і мексиканське песо зросли приблизно на 0,2% до 1,4443 канадських доларів і 20,49 песо за долар США.

Лутнік сказав, що Трамп, як очікується, запровадить додаткові 10% мита на Китай у вівторок.

У п'ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Канаду наслідувати приклад Мексики у встановленні американських мит на китайські товари, що може бути частиною переговорів сусідів США щодо зниження власних мит на американські товари.

Китайський юань залишається на рівні 7,2948 за долар на офшорних торгах.

Індекс долара США - який вимірює курс валюти по відношенню до євро, фунта стерлінгів, єни, канадського долара і двох інших основних конкурентів - знизився на 0,1% до 107,21.

Аналітики Commonwealth Bank of Australia, однак, очікують, що долар відновить своє ралі цього тижня.

«Торговельна війна посилюється, - пишуть вони в записці для клієнтів. «Пік тарифів« ще не досягнутий».

Біткоїн переходив з рук в руки по $93 052,61, що більш ніж на 10% вище, ніж в п'ятницю, а раніше досяг $94 852,56 вперше з 24 лютого.

Досягнувши найнижчої точки в п'ятницю, біткоїн впав до $78 273,03 вперше з середини листопада, але відскочив назад після того, як Трамп написав у соціальних мережах, що токен буде включений в його запланований криптовалютний стратегічний резерв, поряд з ефіром, XRP, соланом і кардано.

Назви раніше не були оголошені, і всі вони з'явилися в новинах.

Пост Трампа був «безумовно, позитивним шоком для криптосцени і пострілом в руку для ринку, який відчайдушно потребує каталізатора, щоб змінити ведмежий тренд на більш низький», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень австралійського онлайн-брокера Pepperstone, додавши, що, можливо, ралі продовжиться на першому криптосаміті в Білому домі, який Трамп організовує в п'ятницю.