Середньомісячна зарплата в Україні у 2024р зросла на 23,1% - Держстат

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2024 році зросла на 23,1% до показників 2023 року і становила 21 473 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в п'ятницю.

За даними Держстату, в річному вимірі середньомісячна заробітна плата найбільше зросла у сфері інформації та телекомунікацій - на 38,2%, до 52 457 грн, на авіаційному транспорті - на 40%, до 43 938 грн, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 24,7%, до 29 200 грн, , на підприємствах водного транспорту - на 17,7%, до 25 720 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 22,6%, до 25 286 грн, наданні інших видів послуг - на 32,2%, до 24 242 грн, у сфері наукових досліджень та розробок - на 15,9%, до 22 445 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 26,3%, до 21 699 грн, в операціях із нерухомістю - на 25,8%, до 19 508 грн, у будівництві - на 34%, до 16 928 грн, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 29,1%, до 15 881 грн.

У промисловості зростання заробітної плати становило 25,9%, до 23 150 грн, у держуправлінні та обороні - на 24,4%, до 29 099 грн, у сільському господарстві - 23,2%%, до 18 012 грн, у фінансовій та страховій діяльності - на 20,3%, до 41 384 грн

За даними статвідомства, у сфері адміністративного обслуговування зафіксовано збільшення зарплати на 22,8%, до 17 179 грн, освіті - на 17,3%, до 14 593 грн, в охороні здоров'я - на 14,7%, до 16 850 грн, у сфері мистецтва, спорту та розваг - на 15,8%, до 13 143 грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.