Долар США слабо знижується проти євро, стабільний до фунта, зміцнюється в парі з єною

Курс долара США слабо знижується в парі з євро, стабільний проти фунта стерлінгів і помірно зміцнюється до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Підтримку долару надають очікування введення нових мит на імпорт адміністрацією президента США Дональда Трампа. Напередодні Трамп підтвердив, що мита для Канади і Мексики набудуть чинності 4 березня, як і планувалося. Він також пообіцяв ввести наступного тижня додаткові 10-відсоткові мита для китайських товарів.

Експерти побоюються, що розростання торгової війни призведе до посилення інфляційного тиску в США.

Аналітик ING Кріс Тернер називає "агресивним сюрпризом" заяву про введення з вівторка 10-відсоткових мит проти Китаю на додаток до тих, що вже почали діяти з 4 лютого.

"Ці мита видаються радше ідеологічними, ніж транзакційними, і можуть викликати більш різку відповідь з боку Пекіна", - пише він, припускаючи, що Пекін може піти на ослаблення своєї валюти.

Увагу ринку в п'ятницю спрямовано на дані про доходи і витрати американців за січень, які включають ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Цей звіт буде оприлюднено о 15:30 к. ч.

У четвер міністерство торгівлі США підтвердило оцінку зростання ВВП країни в четвертому кварталі 2024 року на рівні 2,3% у перерахунку на річні темпи.

Євро за даними на 14:41 к.ч. у п'ятницю торгується на рівні $1,0408, з підвищенням на 0,09% від рівня закриття попередньої сесії.

Очікування щодо інфляції в єврозоні на найближчі 12 місяців у січні знизилися до 2,6% з грудневого значення 2,8%, показують дані щомісячного опитування ЄЦБ.

При цьому інфляційні очікування на горизонті трьох років залишилися на рівні попереднього місяця і становили 2,4%.

Курс фунта опустився на 0,03%, до $1,2596.

Банку Англії слід дотримуватися обережного і поступового підходу до зниження ключової процентної ставки в умовах невизначеності перспектив ринку праці та міжнародної торгівлі, заявив у п'ятницю заступник голови Банку Англії Дейв Рамсден.

"Посилення фрагментації у світовій торгівлі, найімовірніше, призведе до зниження економічної активності у Великій Британії, оскільки торговельні бар'єри за своєю суттю чинять тиск на глобальний попит, ослаблюючи попит на експорт з Великої Британії та порушуючи ланцюжки поставок", - сказав він.

Вплив мит на інфляцію залежатиме від деталей, які поки що незрозумілі, додав Рамсден.

Вартість долара в парі з єною становить 150,45 єни, що на 0,42% вище, ніж на закриття торгів у четвер. За останній місяць пара долар/єна знизилася більш ніж на 3%, зокрема на очікуваннях продовження посилення політики японським центральним банком.

"Ринки очікують, що Банк Японії продовжить посилення грошово-кредитної політики, і це призвело до зростання прибутковості японських держоблігацій, яка раніше цього місяця досягла 15-річного максимуму, - пише аналітик MarketPulse Кенні Фішер. - Глава Банку Японії Кадзуо Уеда відреагував на це попередженням про готовність центрального банку втрутитися в ситуацію на ринку облігацій".

"Загроза Уеди, схоже, подіяла, оскільки прибутковість облігацій трохи знизилася", - зазначає експерт.

Курс долара до офшорного юаня опустився на 0,18%, до 7,2878.