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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4341 грн/$1
12:34 28.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 лютого 2025 року.
|Показник
|27.02.2025
|28.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5274
|41.4341
|-0.225
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 лютого- 41,5140 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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