Азійські акції падають на тлі падіння технологій після втрат Nvidia, Індекс споживчих цін в Токіо в центрі уваги

Азіатські акції впали в п'ятницю, причому Японія і Південна Корея очолили падіння, оскільки місцеві акції технологічних компаній просіли після розпродажу акцій Nvidia на Волл-стріт, в той час як інвестори аналізували останні дані по інфляції з Токіо.

Основні американські фондові індекси різко впали в четвер, на чолі з різким падінням акцій корпорації NVIDIA, які обвалилися, незважаючи на те, що компанія опублікувала кращі, ніж очікувалося, прибутки, оскільки інвестори зосередилися на занепокоєнні щодо її прибутковості.

Тим часом інвестори зберігали обережність напередодні ключового звіту по інфляції PCE, який має бути опублікований сьогодні та може вплинути на перспективи процентної ставки Федеральної резервної системи США.

Японський Nikkei 225 впав на 3,2% до найнижчого рівня з середини вересня 2024 року.

Акції SoftBank впали на 5,3%, а акції Tokyo Electron - на 5,1%. Акції Panasonic Corp впали на 2%.

Південнокорейський KOSPI впав на 3,1%, а акції технологічних важковаговиків Samsung Electronics та SK Hynix Inc впали на 2,2% та 4,7% відповідно.

Nifty 50 впав на 1% на відкритті торгів, а австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 1,1%.

Китайський Shanghai Composite впав у п'ятницю більш ніж на 1%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 втратив 0,9%.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 2,6%.

Однак у лютому фондові ринки Гонконгу пережили значне зростання, в першу чергу завдяки ентузіазму інвесторів, пов'язаному з досягненнями компанії DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Індекс Hang Seng виріс майже на 15% у лютому.

Незважаючи на занепокоєння щодо американських мит, китайські акції технологічних компаній пережили сплеск оптимізму, значною мірою завдяки появі DeepSeek, місцевої компанії, що займається розробкою штучного інтелекту.

DeepSeek, яка вважається кращою за провідних гравців, таких як OpenAI, або на одному рівні з ними, вселила впевненість у технологічні можливості Китаю, що призвело до збільшення інвестицій у цей сектор.

Акції Alibaba, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, зросли майже на 48% у лютому, а Xiaomi Corp - більш ніж на 37%.

Основні споживчі ціни в Токіо в лютому зросли на 2,2% в річному обчисленні, що є уповільненням порівняно з січневим зростанням на 2,5%, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю.

Незважаючи на помірне зростання, рівень інфляції залишився вище цільового показника Банку Японії в 2% четвертий місяць поспіль.

Інші дані показали, що промислове виробництво в Японії в січні впало на 1,1% в місячному обчисленні, що відповідає очікуванням ринку.

Виробники очікують збільшення виробництва на 5,0% в лютому, після чого відбудеться зниження на 2,0% в березні, що свідчить про стриманий оптимізм щодо майбутніх рівнів виробництва.

Водночас роздрібні продажі в січні зросли на 3,9% за рік, що відповідає прогнозам та відображає стабільні приватні витрати.