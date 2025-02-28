Ризикові валюти та криптовалюти під ударом через майбутні мита Трампа

Інвестори, знервовані перспективою запровадження мит президента США Дональда Трампа, спричинили хвилю продажів у п'ятницю в чутливих до ризику валютах, таких як австралійський долар, обвалили біткойн і надали підтримку долару як валюті-притулку.

У четвер Трамп заявив, що запропоновані ним мита в розмірі 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10% митом на китайський імпорт, не виправдавши очікувань тих, хто сподівався на подальшу відстрочку введення мит.

Втеча від ризиків набирала обертів протягом торгової сесії, а криптовалюти стали одними з найбільших невдах дня, оскільки біткоїн впав більш ніж на 5% до рівня $79 650,40, найнижчого рівня з 11 листопада.

Ефір також впав більш ніж на 5% до 13-місячного мінімуму в $2 127,41.

Обидва токени були на шляху до найкрутішого місячного падіння з червня 2022 року після стрімкого ралі наприкінці минулого року на оптимізмі щодо того, що адміністрація Трампа стане благом для класу активів.

«Падіння біткоїна нижче 80 000 доларів свідчить про те, що позитивні настрої, пов'язані з дружньою до криптовалют адміністрацією та гучними заявами, вичерпали себе», - сказав Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3.

«Очевидно, що біткойн є ризиковим активом, а не інструментом хеджування інфляції або цифровим золотом, яким його часто позиціонують».

На більш широкому ринку австралійський долар знизився на 0,4% до найнижчого рівня за останні три тижні - $0,62105, продовживши падіння на 1% з попередньої сесії. Це поставило його на шлях щотижневого падіння більш ніж на 2%.

Новозеландський долар також впав на 0,5% до $0,5604 і має втратити 1,9% за тиждень.

Євро опустився до двотижневого мінімуму в $1,0380 і також очікується тижневе падіння на 0,6%, в результаті чого його місячний приріст склав би 0,35%.

«Ринки були виведені з митного самозаспокоєності», - сказав Сім Мох Сьонг, валютний стратег Банку Сінгапуру.

«Ми продовжуємо бачити можливості для деякого зміцнення долара США, якщо митні ризики матеріалізуються до квітня, навіть незважаючи на те, що наша впевненість у тому, що долар США може суттєво зміцнитися, зменшилася, враховуючи тріщини в історії про винятковість США».

Канадський долар впав до більш ніж тритижневого мінімуму в 1,4452 канадських долара, продовжуючи щотижневе падіння на 1,5%.

Рухи долара США проти китайського юаня були більш стриманими, оскільки він майже не змінився на рівні 7,2846 після зростання на початку сесії до двотижневого максимуму в 7,2914.

Активність залишила долар біля тижневого максимуму по відношенню до кошика валют. Індекс долара востаннє становив 107,34, підскочивши на 0,8% у четвер.

Тим не менш, індекс був на шляху до місячної втрати більше 1%, що є найгіршим показником з серпня, оскільки долар стикається з низхідним тиском на тлі занепокоєння щодо здоров'я найбільшої економіки світу.

Низка слабших, ніж очікувалося, економічних даних змусила трейдерів збільшити бети на подальше зниження ставок Федеральним резервом цього року, що призвело до зниження прибутковості казначейських облігацій США і негативно вплинуло на курс долара.

«Наразі домінує тенденція до зростання, що призводить до зниження прибутковості, в той же час ми починаємо спостерігати деяке зростання волатильності на ринках в цілому, а також неприйняття ризику», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

У той же час, фунт стерлінгів впав на 0,12% до $1,2587, але закінчив місяць зі зростанням більш ніж на 1,6%, що стало найкращим показником за останні п'ять місяців.

Фунт був частково підтриманий очікуваннями відносно меншого зниження процентних ставок Банком Англії, ніж деякими іншими центральними банками, зокрема Європейським центральним банком.

Єна була однією з небагатьох валют, що зросла проти сильнішого долара в п'ятницю, піднявшись на 0,1% до 149,60.

Японська валюта повинна була підскочити більш ніж на 3,7% за місяць, що є найкращим показником з липня минулого року, на тлі підвищених бетів на подальше підвищення ставок Банком Японії в цьому році.

Базові споживчі ціни в Токіо сповільнилися в лютому, але залишилися значно вищими за цільовий показник Банку Японії в 2%, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю.