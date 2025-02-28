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АНАЛІТИКА

S&P 500 впав на тлі падіння Nvidia після звіту

07:40 28.02.2025 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq різко знизилися в четвер через падіння акцій виробника чіпів Nvidia після того, як його квартальний звіт не зміг розпалити ралі штучного інтелекту на Волл-стріт, в той час як інвестори зосередилися на даних, що вказують на охолодження американської економіки.

Акції Nvidia впали на 8,5%, втративши 274 мільярди доларів ринкової вартості після того, як компанія з Кремнієвої долини дала слабший, ніж очікувалося, квартальний прогноз валового прибутку, який затьмарив оптимістичні прогнози щодо доходів.

Чіпмейкери Broadcom впали більш ніж на 7%, а Advanced Micro Devices втратили 5%, що призвело до падіння Філадельфійського індексу мікросхем на 6,1%.

Запуск недорогих моделей штучного інтелекту від китайської компанії DeepSeek в січні охолодив ралі ШІ на Волл-стріт, в той час як аналітичний звіт, в якому йдеться про те, що Microsoft відмовляється від деяких договорів оренди центрів обробки даних, також викликав занепокоєння з приводу надлишку потужностей ШІ.

Оскільки результати та перспективи Nvidia не виправдали високих очікувань інвесторів, її акції впали майже на 20% з рекордного закриття 6 січня.

«Прибутки Nvidia були хорошими, але не такими, як у блокбастерах, які вони демонстрували протягом останнього часу», - сказав Скотт Велч, головний інвестиційний директор Certuity.

S&P 500 впав на 1,59% і завершив сесію на позначці 5 861,57 пунктів.

Nasdaq впав на 2,78% до 18 544,42 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,45% до 43 239,50 пунктів.

Це було найглибше одноденне падіння Nasdaq за місяць. Обсяги торгів на американських біржах були високими - 15,8 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 15,3 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.

Індекс волатильності Cboe, «вимірювач страху» Волл-стріт, закрився на найвищому рівні з 19 грудня.

У той час як акції технологічних компаній впали, інші сектори ринку зросли. Енергетичний індекс S&P виріс на 0,5%, слідуючи за стрибком цін на нафту після того, як президент США Дональд Трамп анулював ліцензію нафтовидобувної компанії Chevron на роботу у Венесуелі.

Також на настрої інвесторів вплинули дані про те, що кількість заявок на допомогу з безробіття зросла більше, ніж очікувалося, в той час як інший звіт підтвердив, що економічне зростання сповільнилося в четвертому кварталі.

Дані, опубліковані в четвер, слідують за повідомленнями минулого тижня, які вказували на те, що економіка перебуває в глухому куті, і побоювання щодо цього також призвели до того, що всі три основні американські індекси почали щомісяця знижуватися.

«Зараз ми бачимо, що побоювання щодо інфляції поступаються місцем побоюванням щодо зростання, а це, в свою чергу, призводить до того, що акції рухаються в кращому випадку в бік, а потенційно навіть вниз», - сказав Майкл Грін, головний стратег Simplify Asset Management у Філадельфії.

На торговому фронті Трамп запровадив 25% взаємні мита на європейські автомобілі та інші товари. Він також заявив, що мита на Мексику і Канаду набудуть чинності у вівторок.

Інвестори зосереджені на щомісячних даних про витрати на особисте споживання, які є основним показником інфляції, що публікується Федеральною резервною системою в п'ятницю.

Трейдери очікують, що ФРС знизить вартість запозичень щонайменше на 50 базисних пунктів до грудня, згідно з даними, зібраними LSEG.

Акції Salesforce впали на 4% після того, як продавець програмного забезпечення для бізнесу спрогнозував дохід у 2026 фінансовому році нижче очікуваного.

Акції Snowflake зросли на 4,5% після того, як постачальник аналітики даних спрогнозував виручку від продажів у 2026 фінансовому році, що перевищила очікування.

Акції Viatris впали на 15% після того, як виробник ліків спрогнозував невтішні річні результати.

Акції Warner Bros Discovery підскочили на 4,8% після того, як компанія заявила, що очікує подвоєння прибутку від стрімінгових сервісів цього року.

Акції, що падають, переважали акції, що зростають, в індексі S&P 500 у співвідношенні 1,7 до одного.

Індекс S&P 500 показав 20 нових максимумів і 13 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 42 нових максимуми і 269 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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