Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 20:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний проти євро й фунта, зміцнюється до єни
15:52 27.02.2025 |
Долар США стабілізувався проти євро й фунта стерлінгів, зміцнюється до японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Деяку підтримку долару надають очікування введення нових мит на імпорт адміністрацією президента США Дональда Трампа. Експерти побоюються, що розростання торгової війни призведе до посилення інфляційного тиску в США.
У середу Трамп підтвердив, що, як і раніше, планує запровадити 25%-ві мита для автомобілів та інших товарів з Європи. Водночас він сказав, що мита щодо Мексики й Канади набудуть чинності 2 квітня, тоді як попередній дедлайн був 4 березня.
"Загроза запровадження мит залишається реальною, але її вплив на ринки слабшає", - пише аналітик ING Кріс Тернер.
"На валютному ринку спостерігається знайома картина: загроза, а потім перенесення термінів, - зазначає експерт. - У певному сенсі валютний ринок тепер повірить у мита лише тоді, коли їх побачить".
Увага ринку цього тижня спрямована на дані про доходи й витрати американців за січень, що включають ключовий показник інфляції, які відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Цей звіт буде оприлюднено в п'ятницю.
Пізніше в четвер Мінторг США опублікує переглянуті дані про динаміку ВВП країни за четвертий квартал. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збереження оцінки зростання ВВП на рівні 2,3% у річному виразі.
Євро за даними на 14:35 EET у четвер торгується зі зниженням на 0,03% від рівня закриття попередньої сесії, близько $1,0483.
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в лютому підвищився до 96,3 пункту з 95,3 у січні, до найвищого значення за п'ять місяців, свідчать дані Єврокомісії.
Фунт торгується з підвищенням на 0,04%, близько $1,2681.
Аналітик Danske Bank Мохамад Аль-Сараф уважає, що фунт може опинитися у відносному виграші від американських мит, оскільки дефіцит у торгівлі між США й Великою Британією порівняно невеликий.
"Динаміка котирувань останні кілька місяців показує, що фунт порівняно несприйнятливий до всіх цих розмов про тарифи", - зазначає експерт.
Курс долара в парі з єною зросла на 0,34%, до 149,6 єни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін та НБУ провели перший аукціон з обміну ОВДП на платформі Bloomberg
|Долар США стабільний проти євро й фунта, зміцнюється до єни
|Українці торік здійснили понад 3,6 мільярда платіжних операцій в межах країни
|Нацбанк заявив про необхідність Revolut отримати ліцензію для роботи в Україні, mono задоволений
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5274 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.02.25
|Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент