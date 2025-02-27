Долар США стабільний проти євро й фунта, зміцнюється до єни

Долар США стабілізувався проти євро й фунта стерлінгів, зміцнюється до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Деяку підтримку долару надають очікування введення нових мит на імпорт адміністрацією президента США Дональда Трампа. Експерти побоюються, що розростання торгової війни призведе до посилення інфляційного тиску в США.

У середу Трамп підтвердив, що, як і раніше, планує запровадити 25%-ві мита для автомобілів та інших товарів з Європи. Водночас він сказав, що мита щодо Мексики й Канади набудуть чинності 2 квітня, тоді як попередній дедлайн був 4 березня.

"Загроза запровадження мит залишається реальною, але її вплив на ринки слабшає", - пише аналітик ING Кріс Тернер.

"На валютному ринку спостерігається знайома картина: загроза, а потім перенесення термінів, - зазначає експерт. - У певному сенсі валютний ринок тепер повірить у мита лише тоді, коли їх побачить".

Увага ринку цього тижня спрямована на дані про доходи й витрати американців за січень, що включають ключовий показник інфляції, які відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Цей звіт буде оприлюднено в п'ятницю.

Пізніше в четвер Мінторг США опублікує переглянуті дані про динаміку ВВП країни за четвертий квартал. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збереження оцінки зростання ВВП на рівні 2,3% у річному виразі.

Євро за даними на 14:35 EET у четвер торгується зі зниженням на 0,03% від рівня закриття попередньої сесії, близько $1,0483.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в лютому підвищився до 96,3 пункту з 95,3 у січні, до найвищого значення за п'ять місяців, свідчать дані Єврокомісії.

Фунт торгується з підвищенням на 0,04%, близько $1,2681.

Аналітик Danske Bank Мохамад Аль-Сараф уважає, що фунт може опинитися у відносному виграші від американських мит, оскільки дефіцит у торгівлі між США й Великою Британією порівняно невеликий.

"Динаміка котирувань останні кілька місяців показує, що фунт порівняно несприйнятливий до всіх цих розмов про тарифи", - зазначає експерт.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,34%, до 149,6 єни.