Ціна на золото впала нижче 2900 доларів за унцію, оскільки погрози Трампа щодо мит сприяють зміцненню долара

Ціни на золото впали на торгах в Азії в четвер, відступивши від рекордних максимумів під тиском зміцнення долара, оскільки президент США Дональд Трамп продовжував погрожувати підвищенням торгових мит.

Цього тижня жовтий метал накрила хвиля фіксації прибутку з рекордних максимумів, навіть незважаючи на те, що перспектива підвищення торговельних мит і охолодження економіки США підтримували попит на активи-прихістки. Ціни на золото намагалися перетнути позначку в 3000 доларів за унцію.

Повідомлення про те, що мирна угода між Росією і Україною, укладена за посередництва США, близька до підписання, підірвали попит на золото як на безпечний актив.

На ціни на інші метали також тиснуло зміцнення долара, який зараз налаштований на помірний тижневий приріст, оскільки він відновився після падіння до 2,5 місячних мінімумів.

О 07:59 EET спотове золото подешевшало на 0,9% до 2 890,73 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні подешевшали на 0,9% до 2 903,39 доларів за унцію.

Цього тижня ціни на золото мають втратити від 1,4% до 2%, оскільки вони постраждали від фіксації прибутку після досягнення рекордних максимумів на початку тижня. Спотове золото досягло піку в $2 956,37 за унцію.

Жовтий метал підтримувався головним чином завдяки зростанню попиту на активи-прихіски, оскільки Трамп погрожував запровадити нові торгові мита на ключові товари і торговельних партнерів США. Трамп також окреслив низку заходів проти Китаю, які можуть спровокувати нову торгову війну між найбільшими економіками світу.

У середу Трамп заявив, що 25% мита проти Європи будуть введені найближчим часом, але сказав, що 25% мита проти Канади і Мексики, швидше за все, будуть відкладені на початок квітня з початкового терміну, встановленого на наступний тиждень.

Тиск на ціни на більш широкі метали чинило відновлення долара з майже тримісячних мінімумів.

Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $973,20 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $32,050 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь були неоднозначними після того, як Трамп на цьому тижні пригрозив ввести мита на імпорт червоного металу.

Ф'ючерси на мідь в США, термін дії яких закінчується в травні, були налаштовані на тижневий приріст, враховуючи, що будь-які імпортні мита, ймовірно, обмежать внутрішні поставки. Але еталонні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів втратили більше 1% за тиждень, враховуючи, що імпортні тарифи США обмежать попит на закордонну мідь.

Долар був налаштований на те, щоб перервати три тижні втрат поспіль. Він дещо зміцнився напередодні публікації ключових даних по валовому внутрішньому продукту за четвертий квартал, які вийдуть цього дня.

Дані по індексу цін PCE - ключового показника інфляції Федерального резерву - повинні бути опубліковані в п'ятницю, і, як очікується, вони також вплинуть на прогноз процентних ставок.