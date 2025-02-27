Долар зміцнюється, оскільки мінливі заяви Трампа щодо мит викликають невизначеність

Долар США зміцнився вище 11-тижневого мінімуму в четвер, оскільки нечіткі обіцянки президента Дональда Трампа ввести мита проти Європи і подальші затримки з введенням мит в Канаді і Мексиці викликали невизначеність.

Євро стабілізувався після падіння з місячного максимуму в $1,0529 на попередній сесії, оскільки трейдери зайняли вичікувальну позицію в зв'язку з тим, що Трамп в середу оголосив про розпливчасті 25% «взаємні» мита на європейські автомобілі та інші товари.

Євро знизився на 0,06% до $1,0479, оскільки трейдери також очікували прогресу в зусиллях по формуванню коаліційного уряду в Німеччині після перемоги на виборах консерваторів.

Трамп також заявив, що круті 25% мита на мексиканські та канадські товари можуть набути чинності 2 квітня замість раніше заявленого терміну - 4 березня.

Але представник Білого дому заявив, що мита на мексиканські та канадські товари залишаються чинними «станом на цей момент», доки Трамп не розгляне дії обох країн щодо захисту своїх кордонів і зупинки потоку мігрантів та опіоїдного фентанілу до США.

Ця плутанина утримує валюти в межах нещодавніх діапазонів: канадський долар перебуває під тиском біля двотижневого мінімуму по відношенню до долара США, а мексиканський песо коливається на рівні 20,408.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до євро і декількох інших основних валют, виріс на 0,10% до 106,56, ще більше наблизившись до більш ніж двомісячного мінімуму 106,12, досягнутого в понеділок.

«Ми знаємо, що Трамп може говорити що завгодно і коли завгодно, і лише деякі з його погроз втілюються в життя, тому валютні трейдери сприйняли його останні коментарі з розумінням», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Зрештою, ринки, схоже, чекають на справжній каталізатор, а неоднозначні заяви Трампа таким не стали», - сказав Сімпсон.

Але мінливі заяви щодо мит посилили занепокоєння з приводу економічного зростання та інфляції в США, що призвело до падіння долара майже на 4% з більш ніж дворічного максимуму, досягнутого в січні.

Нещодавня низка даних, включаючи слабку ділову активність в США в лютому і різке падіння споживчої довіри, викликали занепокоєння щодо міцності американської економіки і тривкої інфляції, що призвело до падіння прибутковості американських казначейських облігацій.

Занепокоєння щодо економічного зростання посилило очікування, що Федеральна резервна система США знизить ставки щонайменше двічі цього року, при цьому ринки оцінюють зниження ставок приблизно на 58 базисних пунктів до 2025 року, хоча очікується, що ставки залишатимуться призупиненими протягом наступних кількох місяців.

У той же час, долар майже не змінився по відношенню до єни, склавши 149,17, але недалеко від найслабшого рівня з початку грудня, якого він досяг проти японської валюти на початку цього тижня.

Падіння прибутковості казначейських облігацій США допомогло підняти єну, в той час як прибутковість японських облігацій також зросла на бетах на те, що Банк Японії (BOJ) продовжить підвищувати процентні ставки.

Головний валютний дипломат Японії Ацуші Мімура заявив в середу, що він не бачить ніякої невідповідності між нещодавнім зростанням єни і безліччю позитивних економічних даних, підкресливши, що Токіо вважає, що відскок валюти в цілому відповідає поліпшенню економіки, що може виправдати підвищення ставок Банком Японії.

Стерлінг коливався нижче більш ніж двомісячного максимуму середи на рівні $1,2717 і в останній раз досягнув $1,2667.

Австралієць залишився в мінусі, знизившись на 0,04% до $0,6303 біля двотижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, в той час як новозеландський долар майже не змінився і склав $0,5696.