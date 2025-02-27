S&P 500 майже не змінився; акції Nvidia зросли після дзвоника

Індекс S&P 500 майже не змінився в середу напередодні квартальних результатів Nvidia, чий позитивний прогноз може задати тон у секторі штучного інтелекту.

Акції втратили позиції на післяобідніх торгах, оскільки інвестори засвоювали останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо мит.

У середу Трамп заявив, що його адміністрація незабаром оголосить про введення 25% мит на імпорт з Європейського Союзу. Він також дав надію на ще одну паузу в запровадженні нових високих мит на імпорт з Мексики і Канади, заявивши, що вони набудуть чинності 2 квітня, приблизно на місяць пізніше, ніж було заплановано на наступний тиждень.

Після закриття біржі акції Nvidia виросли приблизно на 2% в ході нестабільних торгів. Лідер в області технологій штучного інтелекту спрогнозував виручку в першому кварталі вище ринкових оцінок.

Акції Nvidia завершили чергову сесію з ростом на 3,7%, в той час як індекс напівпровідників виріс на 2,1% за день.

Запуск і популярність недорогих моделей штучного інтелекту від китайської компанії DeepSeek сколихнув галузь в січні і поставив під сумнів великі інвестиції американських компаній в цю технологію.

За словами Деніела Моргана, портфельного менеджера Synovus Trust в Атланті, будь-які оптимістичні коментарі Nvidia щодо попиту підвищать акції компаній, які інвестують в ШІ. «Це стало найбільшим технологічним звітом».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 188,04 пункту, або 0,43%, до 43 433,12, S&P 500 виріс на 0,81 пункту, або 0,01%, до 5 956,06, а Nasdaq Composite виріс на 48,88 пункту, або 0,26%, до 19 075,26.

Зростання акцій технологічних компаній було нівельовано втратами в секторах охорони здоров'я, споживчих товарів першої необхідності та інших секторах.

Результати Nvidia з'явилися наприкінці періоду сильніших, ніж очікувалося, прибутків для компаній S&P 500.

«Це був досить конструктивний сезон звітності», - сказав Том Хейнлін, старший інвестиційний стратег U.S. Bank.

Опитування Reuters показало, що стратеги все ще очікують, що S&P 500 завершить 2025 рік приблизно на 9% вище поточного рівня, хоча волатильність ринку збережеться.

Починаючи з минулого тижня, низка публікацій даних, включаючи слабкий звіт про споживчі настрої у вівторок, натякнула на те, що найбільша економіка світу може зупинитися, незважаючи на те, що інфляція залишається високою, що тримає інвесторів в напрузі.

Акції Intuit зросли на 12,6% після того, як розробник TurboTax спрогнозував прибуток у третьому кварталі, що перевищив очікування інвесторів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,13 до 1. На NYSE було зафіксовано 91 новий максимум і 115 нових мінімумів. На Nasdaq 2 502 акції зросли, а 1 917 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 1,31 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,58 мільярдів акцій, порівняно з 15,4 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.