Фінансові новини
- |
- 26.02.25
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Tron запускає Gas Free: USDT-транзакції без комісії
17:20 26.02.2025 |
Засновник блокчейну Tron і власник банана за $6,24 млн Джастін Сан анонсував функцію Gas Free для стейблкоїна USDT від Tether. Це оновлення, яке реалізують протягом наступного тижня, дозволить здійснювати транзакції USDT без необхідності використання нативного токена Tron (TRX) для покриття комісій (газу).
Таким чином Tron хоче повернути собі репутацію блокчейну, який колись славився своїми низьковартісними переказами стейблкоїнів. Останніми місцями комісії за газ іноді перевищуючи $9 за транзакцію, що суттєво нашкодило репутації платформи як доступного варіанту для регулярних користувачів USDT. Функція Gas Free спрямована на повне усунення потреби в TRX для транзакцій USDT, і розроблялась щонайменше з середини 2024 року.
Сан також натякнув, що модель без комісій може зрештою поширитися на Ethereum та інші мережі, сумісні з Ethereum Virtual Machine (EVM).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам - Рубіо
ТОП-НОВИНИ
|Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми «Саки» і «Кача»
|Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України
|Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді - Зеленський
|Повний текст «Угоди про копалини» між Україною та США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Tron запускає Gas Free: USDT-транзакції без комісії
|Українці скоротили гривневі вклади у банках на 16 млрд грн за місяць. Валютні зростають
|Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року
|Польський держбанк BGK відкрив представництво в Києві
|Фондові ринки Європи впевнено зростають у середу
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6575 грн/$1
Бізнес
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду
|Адміністрація Трампа прагне посилити обмеження на індустрію чипів Китаю
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом