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АНАЛІТИКА

Tron запускає Gas Free: USDT-транзакції без комісії

17:20 26.02.2025 |

Фінанси

 

Засновник блокчейну Tron і власник банана за $6,24 млн Джастін Сан анонсував функцію Gas Free для стейблкоїна USDT від Tether. Це оновлення, яке реалізують протягом наступного тижня, дозволить здійснювати транзакції USDT без необхідності використання нативного токена Tron (TRX) для покриття комісій (газу).

Таким чином Tron хоче повернути собі репутацію блокчейну, який колись славився своїми низьковартісними переказами стейблкоїнів. Останніми місцями комісії за газ іноді перевищуючи $9 за транзакцію, що суттєво нашкодило репутації платформи як доступного варіанту для регулярних користувачів USDT. Функція Gas Free спрямована на повне усунення потреби в TRX для транзакцій USDT, і розроблялась щонайменше з середини 2024 року.

Сан також натякнув, що модель без комісій може зрештою поширитися на Ethereum та інші мережі, сумісні з Ethereum Virtual Machine (EVM).

Tron запускає Gas Free: USDT-транзакції без комісії
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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