Українці скоротили гривневі вклади у банках на 16 млрд грн за місяць. Валютні зростають

"Я не можу це підтвердити (завершення роботи над угодою - ІФ-У). Наш міністр фінансів Бессент працює над цим, він зробив чудову роботу, щоб зібрати це разом. Остання отримана мною інформація полягала в тому, що робота дуже близька до фінішу", - вказав Рубіо.