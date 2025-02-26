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АНАЛІТИКА

Українці скоротили гривневі вклади у банках на 16 млрд грн за місяць. Валютні зростають

17:10 26.02.2025 |

Фінанси

 

Сума банківських вкладів українців, зокрема ФОП, у національній валюті скоротилася на 15,9 млрд грн за січень 2025 року до 883,6 млрд грн. Валютні вклади зросли на 2 млрд грн в еквіваленті до 494,7 млрд грн згідно з даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Загальна сума вкладів становить 1,37 трлн грн на 1 лютого 2025 року.

Частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,1%. Сума їхніх вкладів - 152,7 млрд грн.

Українці скоротили гривневі вклади у банках на 16 млрд грн за місяць. Валютні зростають

 

Найбільшу частку (49,7% загальної суми) становлять вклади від 600 000 грн. Проте більшість українців (57,4% від числа вкладників) мають банківські вклади від 10 до 200 000 грн.

Українці скоротили гривневі вклади у банках на 16 млрд грн за місяць. Валютні зростають
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: депозит
 

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