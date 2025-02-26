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АНАЛІТИКА

Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року

14:42 26.02.2025 |

Фінанси

 

Увечері 25 лютого 2025 року капіталізація крипторинку опустилася в моменті до $2,78 трлн, згідно з TradingView. Це відповідає рівню листопада 2021 року перед початком так званої криптозими.

На момент написання показник частково відновився - до $2,89 трлн. Нагадаємо, історичного максимуму було досягнуто в середині грудня 2024 року на рівні $3,9 трлн.

Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року

 Капіталізація крипторинку. Джерело: TradingView

Падіння капіталізації відбулося на тлі обвалу на крипторинку, спричиненого макроекономічними факторами. Вартість біткоїна опустилася нижче $90 000, в моменті досягнувши $86 050.

Однак інші показники вказують на те, що говорити про початок масштабного розвороту тенденції зарано. У листопаді 2021 року домінування біткоїна становило близько 43-45%.

Зараз показник продовжує триматися на рівні 61%, навіть на тлі спаду 25 лютого 2025 року:

Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року

 Домінування біткоїна на крипторинку. Джерело: TradingView

Крім того, більшість альткоїнів просіли сильніше, ніж біткоїн, втративши понад 10%. На це також вказують дані порталу CoinGecko.

25 лютого частка криптоактивів, які не входять до топ-9 за капіталізацією, скоротилася до 9,06%:

Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року

 Капіталізація крипторинку за категоріями. Джерело: CoinGecko

На думку експертів, це вказує на те, що спад торкнувся переважно альткоїнів, тоді як біткоїн виявився «заручником ситуації».

«У той час, як біткоїн торгується відносно добре в комплексі цифрових активів, тепер він потрапив у пастку розпродажу, спричиненого мемкоїнами в екосистемі Solana, а тепер і ширшою природою ринків, спрямованою на відмову від ризику», - цитує видання The Block слова керівника відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендріка.

CEO біржі Binance Річард Тенг також не вважає поточний обвал ознакою структурного спаду. За його словами, основні «драйвери» крипторинку, як і раніше, «сильні». До них він відніс приплив капіталу в ETF і зростаюче інституційне прийняття.

 

Капіталізація крипторинку опустилася до рівня листопада 2021 року
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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