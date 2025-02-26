Фондові ринки Європи впевнено зростають у середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються на торгах у середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:45 EET піднявся на 0,75%, до 558,38 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,71%, німецький DAX - 1,13%, французький CAC 40 - 0,93%, італійський FTSE MIB - 0,97%, іспанський IBEX 35 - 0,85%.

Інвестори вивчають звітність компаній і дані про настрої споживачів, а також оцінюють повідомлення про узгодження Україною умов угоди, що передбачає спільний зі США видобуток природних ресурсів, що може призвести до зниження напруженості між цими країнами, наблизивши врегулювання російсько-українського конфлікту.

Березневе значення індексу споживчої довіри в Німеччині, що розраховується GfK, знизилося до мінус 24,7 пункту з мінус 22,6 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували зростання індексу до мінус 21,4 пункту, за даними Trading Economics. Березневе значення індексу - найнижче з квітня минулого року.

Тим часом, індекс споживчої довіри у Франції в лютому піднявся до 93 пункти з 92 у січні, що збіглося з консенсус-прогнозом ринку.

Найбільше зниження у складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій ірландської Glanbia (-15,1%), нідерландської Wolters Kluwer (-8%), британської Hikma Pharmaceuticals (-6,9%) та автомобільного концерну Stellantis (-15%), який повідомив про скорочення чистого прибутку та виручки у 2024 році на тлі зниження продажу.

Капіталізація Saab AB скорочується на 3,6%.

Акції інших представників ВПК торгуються різноспрямовано: котирування паперів BAE Systems знижуються на 0,8%, тоді як акції Rheinmetall, QinetiQ, Leonardo і Thales демонструють зростання в діапазоні 0,6-1%.

Ринкова вартість Aston Martin Lagonda Global Holdings скорочується на 9,4%. Британський виробник спортивних автомобілів у 2024 році збільшив доподатковий збиток на 21%. Скоригована EBITDA, один із ключових показників компанії, зменшилася на 11%.

Котирування паперів низки інших європейських автовиробників підвищуються: папери Volkswagen дорожчають на 0,7%, Mercedes-Benz - на 0,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,9%. Акції Renault дешевшають на 0,7%.

Капіталізація німецької Deutsche Telekom знижується на 3,7%, попри позитивну звітність компанії. Найбільша телекомунікаційна компанія Європи зафіксувала чистий прибуток у четвертому кварталі, оголосила про виплату рекордних дивідендів за підсумками року й анонсувала викуп акцій на 2 млрд євро у 2025 році.

У зростанні лідирують австрійські Wienerberger (+11,2%) і voestalpine (+7,5%), швейцарська Adecco Group (+7,4%), бельгійська Anheuser-Busch InBev (+7,1%), британська ConvaTec Group (+6,7%) і німецька Fresenius (+6,5%).

Пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev несподівано збільшив виручку в четвертому кварталі 2024 року на 2,5%, до $14,84 млрд порівняно з $14,47 млрд роком раніше. Експерти, опитані LSEG, очікували скорочення на 2,9%.

Fresenius, що надає послуги у сфері охорони здоров'я, оголосила про виплату дивідендів у розмірі 1 євро на акцію за підсумками 2024 року. Компанія очікує зростання прибутку до сплати податків і відсотків на 3-7% у 2025 році на тлі сильного продажу біофармацевтичного підрозділу і скорочення витрат.

Папери Banco Santander дорожчають на 1,4% після повідомлень про рішення банку підвищити дивіденди за 2024 рік майже на 20%.

Акції E.ON SE зростають на 3,7% після повідомлення компанії про розширення програми інвестицій на 2024-2028 роки приблизно на 1,1 млрд євро - до 42 млрд євро.