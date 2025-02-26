Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові ринки Європи впевнено зростають у середу

12:41 26.02.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи впевнено підвищуються на торгах у середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:45 EET піднявся на 0,75%, до 558,38 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,71%, німецький DAX - 1,13%, французький CAC 40 - 0,93%, італійський FTSE MIB - 0,97%, іспанський IBEX 35 - 0,85%.

Інвестори вивчають звітність компаній і дані про настрої споживачів, а також оцінюють повідомлення про узгодження Україною умов угоди, що передбачає спільний зі США видобуток природних ресурсів, що може призвести до зниження напруженості між цими країнами, наблизивши врегулювання російсько-українського конфлікту.

Березневе значення індексу споживчої довіри в Німеччині, що розраховується GfK, знизилося до мінус 24,7 пункту з мінус 22,6 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували зростання індексу до мінус 21,4 пункту, за даними Trading Economics. Березневе значення індексу - найнижче з квітня минулого року.

Тим часом, індекс споживчої довіри у Франції в лютому піднявся до 93 пункти з 92 у січні, що збіглося з консенсус-прогнозом ринку.

Найбільше зниження у складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій ірландської Glanbia (-15,1%), нідерландської Wolters Kluwer (-8%), британської Hikma Pharmaceuticals (-6,9%) та автомобільного концерну Stellantis (-15%), який повідомив про скорочення чистого прибутку та виручки у 2024 році на тлі зниження продажу.

Капіталізація Saab AB скорочується на 3,6%.

Акції інших представників ВПК торгуються різноспрямовано: котирування паперів BAE Systems знижуються на 0,8%, тоді як акції Rheinmetall, QinetiQ, Leonardo і Thales демонструють зростання в діапазоні 0,6-1%.

Ринкова вартість Aston Martin Lagonda Global Holdings скорочується на 9,4%. Британський виробник спортивних автомобілів у 2024 році збільшив доподатковий збиток на 21%. Скоригована EBITDA, один із ключових показників компанії, зменшилася на 11%.

Котирування паперів низки інших європейських автовиробників підвищуються: папери Volkswagen дорожчають на 0,7%, Mercedes-Benz - на 0,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,9%. Акції Renault дешевшають на 0,7%.

Капіталізація німецької Deutsche Telekom знижується на 3,7%, попри позитивну звітність компанії. Найбільша телекомунікаційна компанія Європи зафіксувала чистий прибуток у четвертому кварталі, оголосила про виплату рекордних дивідендів за підсумками року й анонсувала викуп акцій на 2 млрд євро у 2025 році.

У зростанні лідирують австрійські Wienerberger (+11,2%) і voestalpine (+7,5%), швейцарська Adecco Group (+7,4%), бельгійська Anheuser-Busch InBev (+7,1%), британська ConvaTec Group (+6,7%) і німецька Fresenius (+6,5%).

Пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev несподівано збільшив виручку в четвертому кварталі 2024 року на 2,5%, до $14,84 млрд порівняно з $14,47 млрд роком раніше. Експерти, опитані LSEG, очікували скорочення на 2,9%.

Fresenius, що надає послуги у сфері охорони здоров'я, оголосила про виплату дивідендів у розмірі 1 євро на акцію за підсумками 2024 року. Компанія очікує зростання прибутку до сплати податків і відсотків на 3-7% у 2025 році на тлі сильного продажу біофармацевтичного підрозділу і скорочення витрат.

Папери Banco Santander дорожчають на 1,4% після повідомлень про рішення банку підвищити дивіденди за 2024 рік майже на 20%.

Акції E.ON SE зростають на 3,7% після повідомлення компанії про розширення програми інвестицій на 2024-2028 роки приблизно на 1,1 млрд євро - до 42 млрд євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7358
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 43,7892
  0,1444
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3446  0,05 0,11 41,9989  0,00 0,00
EUR 43,4643  0,05 0,11 44,1518  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,03 0,07 41,7100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес