НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6575 грн/$1

Британська газета Financial Times повідомила з посиланням на свої джерела, що Україна погодилась підписати угоду зі США про спільну розробку українських природних ресурсів, у тому числі нафти та газу. Це нібито сталось після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог.