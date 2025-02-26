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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6575 грн/$1
12:32 26.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 лютого 2025 року.
|Показник
|25.02.2025
|26.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7519
|41.6575
|-0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 лютого- 41,7358 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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