Акції в Азії падають через мита Трампа та економічні негаразди. Технологічне ралі в Гонконзі відновлюється

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки апетит до ризику був порушений президентом США Дональдом Трампом, який погрожує введенням нових торгових мит, в той час як ознаки уповільнення економічного зростання також стали вагомими.

Гонконгські ринки були серед аутсайдерів, які різко зросли, коли відновилося ралі основних китайських інтернет-акцій на тлі стійкого оптимізму щодо можливостей штучного інтелекту в країні. Зростання також перекинулося на ринки материкового Китаю.

Азійські ринки отримали слабку підтримку від Волл-стріт, яка завершила зниження четверту сесію поспіль, оскільки слабкі дані щодо споживчої довіри посилили занепокоєння щодо охолодження американської економіки.

Негативні настрої посилив Трамп, погрожуючи запровадити митана мідь. Раніше цього тижня він також дав зрозуміти, що 25% мита на Канаду і Мексику будуть введені до початку березня.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах, вказуючи на те, що на Волл-стріт можуть бути вигідні покупки. Але інвестори залишаються настороженими напередодні звітності технологічного гіганта NVIDIA Corporation, яка має бути опублікована сьогодні.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результат на азіатських торгах, піднявшись більш ніж на 2% завдяки зростанню основних акцій технологічних компаній.

Hang Seng наблизився до дворічного максимуму, різко піднявшись за останній місяць, оскільки оптимізм щодо можливостей штучного інтелекту в Китаї змусив інвесторів вкладати гроші в місцеві акції технологічних компаній. Такі великі компанії, як Baidu, Alibaba і Tencent Holdings Ltd, стали основними бенефіціарами цієї тенденції.

Хоча на останніх сесіях технологічне ралі охолоджувалося, аналітики все ще очікують, що китайські технології піднімуться вище, тим більше, що нещодавні корпоративні прибутки показали обнадійливі тенденції щодо впровадження ШІ в країні.

Оптимізм щодо ШІ також приніс користь суміжним секторам, таким як напівпровідники та комунальні послуги, сприяючи зростанню на більш широких китайських ринках. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були помірно позитивними в середу, а також закріпили значний ріст минулого місяця.

Інші азійські акції технологічних компаній були менш оптимістичними, оскільки інвестори погіршили свої настрої щодо цього сектору - особливо щодо компаній з американським капіталом - напередодні ключових звітів Nvidia.

Акції також зазнали триденних різких втрат на тлі деяких прибутків, а інвестори стали обережними щодо перспектив сектору штучного інтелекту.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, відступили в середу: японський Nikkei 225 знизився на 0,5%, а південнокорейський KOSPI втратив 0,1%.

TSMC - основний постачальник Nvidia - впав на 0,5% на тайванській біржі, а Hon Hai Precision Industry, також відомий як Foxconn, впав на 0,3%.

Більш широкі азіатські ринки в основному рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки слабкі економічні дані США і митні загрози Трампа тримали апетит до ризику під тиском.

Австралійський ASX 200 впав на 0,3% після того, як дані по індексу споживчих цін за січень виявилися дещо слабшими, ніж очікувалося. Але базова інфляція зросла, в той час як загальна інфляція все ще залишалася в'язкою, що дало Резервному банку мало стимулів для подальшого зниження процентних ставок.

Сінгапурський індекс Straits Times не змінився, а японський індекс TOPIX впав на 1,1%.