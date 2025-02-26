Долар США впав до 11-тижневого мінімуму на тлі слабких економічних даних і занепокоєння щодо мит

У середу долар США знизився до 11-тижневого мінімуму проти своїх основних конкурентів під тиском зниження короткострокової прибутковості казначейських облігацій після низки слабких економічних даних.

Єна зміцнилася до найвищого рівня з жовтня на тлі нестабільних настроїв інвесторів через загрозу нових мит з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, в той час як канадський долар завис біля двотижневого мінімуму на тлі додаткових зборів, які повинні вступити в силу наступного тижня.

«Потік даних зі США зараз розчаровує очікування, ставлячи під сумнів наратив про винятковість США, який підтримував долар», - сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в Національному банку Австралії.

«Невизначеність у торговельній політиці, безумовно, проникає в настрої», - сказав Стрікленд, завдаючи шкоди валютам, прив'язаним до сировинних товарів, і підтримуючи ті, які розглядаються як притулок.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти проти шести основних конкурентів, знизився на 0,1% до 106,17, наблизившись до мінімуму понеділка 106,13, найслабшого рівня з 10 грудня.

Днем раніше Конференційна рада США повідомила, що індекс споживчої довіри впав на 7 пунктів, що стало найбільшим падінням з серпня 2021 року, до 98,3, що значно нижче за оцінку економістів, опитаних Reuters, на рівні 102,5.

Цей результат додався до інших слабких даних, підштовхнувши очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом на два чверть пункту до кінця цього року, а наступне, ймовірно, відбудеться в липні, згідно з ринковими ціноутвореннями.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США знизилась до 4,086% в середу, опустившись до мінімуму попереднього дня - 4,074%, рівня, який не спостерігався з 1 листопада.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у вівторок, що економіка є більш вразливою на поверхні, ніж показують економічні показники, посилаючись на волатильність процентних ставок, стійку інфляцію і зростання робочих місць, зосереджене в державному секторі, а також зазначивши, що мита є важливим джерелом доходу.

У понеділок Трамп заявив, що мита проти Канади і Мексики почнуть діяти, як і було заплановано, нібито з 4 березня.

Коментарі Бессента і слабкі дані призвели до того, що долар США на початку дня знизився на 0,1% до 148,865 ієни, наблизившись до мінімуму вівторка 148,56 ієни, найнижчого рівня з 11 жовтня.

Американська валюта знизилась з найвищого рівня з 12 лютого в 1,4318 канадських долара США, досягнутого на попередній сесії, втративши 0,1% до 1,4302 канадських долара США.

Курс мексиканського песо був стабільним на рівні 20,46.

Євро додав 0,1% до $1,0520, впритул наблизившись до максимуму понеділка $1,0528, рівня, який востаннє бачили 27 січня.

Оптимізм щодо збільшення витрат в Німеччині підтримав єдину валюту, хоча переможець виборів Фрідріх Мерц у вівторок виключив швидку реформу лімітів державних запозичень, відому як «боргове гальмо», і сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи зможе парламент, що йде, провести масивне збільшення військових витрат.

Пізніше в цей же день буде опубліковане опитування споживчих настроїв в Німеччині.

Фунт стерлінгів був стабільним на рівні $1,2669, утримуючись близько до більш ніж двомісячного піку понеділка на рівні $1,2690.

Австралійський долар знизився на 0,1% до $0,6339 після того, як дані, опубліковані раніше, показали, що річне зростання споживчих цін в січні залишилося стабільним.

Біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, впав на 0,5% до $88 246 після падіння на 5,6% у вівторок і досягнення найнижчого рівня з середини листопада на позначці $86 003,11.

Нервозність ринку через американські мита посилила удар по довірі криптоінвесторів, завданий минулого тижня зломом ефіру з біржі Bybit на 1,5 мільярда доларів.