Волл-стріт завершує торги змішано на тлі зростаючої невизначеності

У вівторок американські фондові індекси S&P 500 і Nasdaq досягли місячних мінімумів, оскільки суворий звіт про споживчу довіру різко зменшив економічну невизначеність.

Індекси S&P 500 та Nasdaq завершили свої четверті сесії поспіль в мінусі, в той час як індекс Dow завершив день трохи вище.

«Це, безумовно, день відмови від ризиків і продовження місяця відмови від ризиків», - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія.

«Багато компаній висловлюють обережність щодо напрямку споживчих витрат на даний момент, і сьогоднішній показник споживчої довіри це підтверджує».

Настрої споживачів, які підтримують близько 70% ВВП США, значно погіршилися в лютому, згідно з індексом споживчої довіри The Conference Board, який зафіксував найстрімкіше щомісячне падіння з серпня 2021 року.

Зростання споживчої невизначеності було продемонстровано падінням компонента короткострокових очікувань на 11,3%, що значно нижче рівня, пов'язаного з рецесією, що насувається, що свідчить про те, що американці все більше стурбовані потенційним негативним впливом політики адміністрації президента Дональда Трампа на економіку країни.

Туз зазначив, що політичне середовище не сприяє цьому.

«Заголовки новин були досить драматичними ... і в результаті споживачі і, можливо, бізнес вичікують, як розвиватимуться події, перш ніж приймати рішення про великі покупки або інші бізнес-рішення», - сказав Туз.

«Є просто багато причин відкласти покупку речей сьогодні, в тому числі акцій».

Президент ФРБ Річмонда Том Баркін заявив у вівторок, що нинішня невизначеність вимагає зваженого і обережного підходу до монетарної політики.

Згідно з даними, зібраними LSEG, процентні ф'ючерси передбачають, що Федеральна резервна система США збереже свою ключову процентну ставку на незмінному рівні в першій половині року.

Індекс волатильності ринку CBOE, широко відомий як «індекс страху», підскочив до найвищого рівня з 27 січня.

Біткойн, який часто розглядається як барометр схильності інвесторів до ризику, впав на 6,1%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 159,95 пунктів, або на 0,37%, до 43 621,16, S&P 500 втратив 28,00 пунктів, або 0,47%, до 5 955,25, а Nasdaq Composite втратив 260,54 пунктів, або 1,35%, до 19 026,39.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше впали комунікаційні послуги, причому найбільший відсоток приросту отримали споживчі товари першої необхідності.

Акції Nvidia впали на 2,8% напередодні довгоочікуваного квартального звіту виробника мікросхем, який очікується після дзвінка в середу, потягнувши за собою індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor вниз на 2,3%.

Згідно з повідомленням Bloomberg, американські чиновники, прагнучи обмежити технологічні можливості Пекіна, мають намір обмежити кількість і типи чіпів Nvidia, які можуть бути експортовані в Китай без ліцензії.

Слабкість біткоїна вплинула на криптовалюти. Coinbase і MicroStrategy впали на 6,4% і 11,4% відповідно.

Акції Zoom Communications впали на 8,5% після невтішного прогнозу річного доходу.

Акції Li Auto, що котируються на американській біржі, підскочили на 13,2% після того, як компанія представила свій перший електричний позашляховик.

Акції Eli Lilly зросли на 2,3% після того, як виробник ліків заявив, що почав продавати дози свого препарату для схуднення Zepbound у флаконах у США зі знижкою на ін'єкційну версію.

Solventum підскочив на 9,5% після того, як виробник ліків Thermo Fisher заявив, що купить бізнес компанії по очищенню і фільтрації приблизно за $4,1 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,2 до 1. На NYSE було зафіксовано 89 нових максимумів і 163 нових мінімумів.

На Nasdaq 1 720 акцій зросли, а 2 714 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,58 до 1.

Індекс S&P 500 показав 31 новий 52-тижневий максимум і вісім нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 44 нових максимуми і 305 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,32 млрд. акцій, порівняно з 15,32 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.