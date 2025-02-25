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Фондові ринки Європи зростають у вівторок
12:43 25.02.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно підвищуються у вівторок.
Інвестори аналізують статдані, звітність компаній, що надходить, нові заяви президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів на імпорт товарів з Мексики і Канади, а також повідомлення про намір Білого дому посилити обмеження для напівпровідникового сектора Китаю.
У центрі уваги також залишається процес формування коаліцій між партіями, які перемогли на виборах до німецького Бундестагу, від результатів якого залежатиме ефективність проведення економічних реформ у країні.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:53 кч піднявся на 0,32%, до 555,11 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,34%, німецький DAX - 0,18%, французький CAC 40 - 0,11%, італійський FTSE MIB - 0,52%, іспанський IBEX 35 - 0,71%.
Найбільше зростання в складі Stoxx 600 демонструють котирування акцій британського виробника медичного обладнання Smith & Nephew (+8,3%), який представив сильну квартальну та річну звітність і оголосив про виплату річних дивідендів, які в 1,5 раза перевищують торішні. Виручка і прибуток компанії перевершили очікування ринку.
Впевнено зростає капіталізація португальської нафтогазової компанії Galp Energia (+7,3%), яка повідомила про позитивні результати геологорозвідувальних робіт на шельфі Намібії.
Папери данських Zealand Pharma, Oersted і Novo Nordisk дорожчають на 5,2%, 5% і 4,7% відповідно.
Ринкова вартість Rheinmetall підвищилася на 3,6% після повідомлень про міжпартійні переговори щодо прискорення затвердження фінансування оборони Німеччини на суму 200 млрд євро.
Акції інших представників ВПК також торгуються з підвищенням: QinetiQ (+0,9%), Saab AB (+2,1%), BAE Systems (+2,7%), Leonardo (+2,3%), Thales (+1%).
Найсильніше знижується капіталізація SIG Group (-12,3%), Bureau Veritas (-4,2%), Swissquote Group (-4,1%), ASML Holding (-2,9%) і Siegfried Holding (-2,9%).
Капіталізація Renault знизилася на 1,8% після того, як агентство Jefferies знизило рекомендацію для паперів компанії з "купувати" до "тримати", пославшись на слабкість її результатів у 2024 році і прогнозу на 2025 рік.
Продаж автомобілів у Європейському союзі в січні скоротився на 2,6% порівняно з тим самим місяцем минулого року, йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).
Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС, становила 831,201 тис. порівняно з 853,249 тис. у листопаді минулого року. Продаж у Франції впав на 6,2%, в Італії - на 5,8%, у Німеччині - на 2,8%, в Іспанії - зріс на 5,3%.
Папери інших європейських автовиробників торгуються різноспрямовано: дешевшають папери Volkswagen (-0,5%) і "префи" Porsche (-0,6%), дорожчають акції Mercedes-Benz (+0,2%) і Bayerische Motoren Werke AG (+0,3%).
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