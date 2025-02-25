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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7519 грн/$1
12:36 25.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 лютого 2025 року.
|Показник
|24.02.2025
|24.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6678
|41.7519
|0.2
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 25 лютого- 41,7015 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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