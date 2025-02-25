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АНАЛІТИКА

Ринок криптовалют падає: Bitcoin опустився нижче 90 тисяч доларів

12:12 25.02.2025 |

Фінанси

 

Bitcoin впав нижче 90 000 доларів, оскільки ріст, який почався після перемоги Дональда Трампа на виборах, розвертається під вагою його торгових мит і низки невдач у промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg.

Bitcoin впав на 6,1% до найнижчої точки з 15 листопада, а потім трохи відновився і торгувався на рівні 89 700 після падіння до найнижчої точки з 18 листопада. Інші криптовалюти також впали: Ethereum, XRP і Solana різко подешевшали протягом сесії.

Найпопулярніша криптовалюта впала майже на 20% з моменту січневої інавгурації Трампа, оскільки його войовнича позиція похитнула довіру інвесторів, а побоювання щодо зростання інфляції не вщухають.

Настрої також погіршилися після низки нещодавніх невдач у галузі, зокрема найбільшого в історії криптовалютного злому біржі Bybit та скандалу з мемекоінами за участю президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Мемекоіни, запущені Трампом і його дружиною Меланією напередодні інавгурації, також показали погані результати, підірвавши довіру до його прокриптовалютної політики.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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